BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar
Ucuz alışveriş denilince vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan Bim market indirim dolu aktüellerini yayınlamaya devam ediyor. 30 Ağustos aktüelini de duyuran Bim sunduğu indirimli ürünler ile yok satmaya devam ediyor. İşte Bim’in 30 Ağustos aktüelinde bulunan indirimli ürünler.
Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri satışa sunması ile çok sevilen Bim market indirim dolu 30 Ağustos 2022 aktüelini müşterileri ile buluşturdu. İşte Bim 30 Ağustos aktüelinde bulunan indirimli ürünlerin listesi.
İçim Tost Peyniri 2 kg: 179 TL
Marmara Birlik Siyah Zeytin 1400 gram: 54,50 TL
Binboğa Süzme Çiçek Balı 1 kg: 64,50 TL
Karper Piknik Üçgen Peynir Büyük Boy 300 gram: 29,50 TL
Kerem Labne 700 gram: 39,50 TL
Dost Yoğurt 5 kg: 57,50 TL
Destan Karbonat 1 kg: 21,50 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg: 75 TL
Aknaz Bakraç Peyniri 1 kg: 69 TL
Sana Paket Margarin 4x250 gram: 45,50 TL
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22 Ağu 2022 - 23:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.