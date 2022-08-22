BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar

Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri satışa sunması ile çok sevilen Bim market indirim dolu 30 Ağustos 2022 aktüelini müşterileri ile buluşturdu. İşte Bim 30 Ağustos aktüelinde bulunan indirimli ürünlerin listesi.

İçim Tost Peyniri 2 kg: 179 TL

Marmara Birlik Siyah Zeytin 1400 gram: 54,50 TL

Binboğa Süzme Çiçek Balı 1 kg: 64,50 TL

Karper Piknik Üçgen Peynir Büyük Boy 300 gram: 29,50 TL

Kerem Labne 700 gram: 39,50 TL

Dost Yoğurt 5 kg: 57,50 TL

Destan Karbonat 1 kg: 21,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 kg: 75 TL

Aknaz Bakraç Peyniri 1 kg: 69 TL

Sana Paket Margarin 4x250 gram: 45,50 TL

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