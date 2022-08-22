Mahkum Dizisine ( Yeni Oyuncu! İsimleri Duyunca Şok Olacaksınız! O İsimler Tek Tek Açıklandı; Yapımcı Kararını Çoktan Vermiş! İşte Mahkum Dizisi Yeni Sezon Oyuncuları...
FOX TV ekranlarının geçtiğimiz sezonda yayına başlattığı Mahkum dizisi, kısa süre içerisinde seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Bir sezonun ardından kısa bir mola için sezon arasına giren Mahkum dizisi, sezon arasını da boş geçirmedi. Yeni sezon ile birlikte Mahkum dizisine katılım ismi merak ediyorsanız işte detaylar...
FOX TV ekranlarının geçtiğimiz sezonda yayına başlattığı Mahkum dizisi, kısa süre içerisinde seyircisinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Bir sezonun ardından kısa bir mola için sezon arasına giren Mahkum dizisi, sezon arasını da boş geçirmedi. Ortaya atılan son iddiaya göre, Mahkum dizisine ikinci sezonu için 8 yeni isim dahil oldu. Peki, Mahkum dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlıyor? Mahkum dizisinin yeni oyuncuları kimler? Mahkum dizisi ikinci sezon oyuncu kadrosu? İşte, detaylar…
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22 Ağu 2022 - 23:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.