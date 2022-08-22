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22 Ağu 2022 - 23:08

Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Ayçiçek Yağı 99,90 TL ve 69,90 TL... Şeker, Makarna, Pirinç, Un Fiyatları Düştü! İşte Carrefoursa 23 Ağustos Aktüel Ürün Fiyatları...

Yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam eden Carrefoursa, yaptığı dev indirimlere bir yenisini daha ekledi. Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt gibi onlarca üründe indirime giden Carrefoursa’nın dev indirimli ürünleri ise şu şekilde.