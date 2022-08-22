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22 Ağu 2022 - 16:25

Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt Etiketlerini Sildi, Yarıya İndirdi! İşte Carrefoursa Marketteki İnanılmaz İndirim Furyası!

Yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam eden Carrefoursa, yaptığı dev indirimlere bir yenisini daha ekledi. Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt gibi onlarca üründe indirime giden Carrefoursa’nın dev indirimli ürünleri ise şu şekilde.