- 22 Ağu 2022 - 16:25

Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt Etiketlerini Sildi, Yarıya İndirdi! İşte Carrefoursa Marketteki İnanılmaz İndirim Furyası!

Yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam eden Carrefoursa, yaptığı dev indirimlere bir yenisini daha ekledi. Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt gibi onlarca üründe indirime giden Carrefoursa’nın dev indirimli ürünleri ise şu şekilde.

Carrefoursa market inanılmaz indirimleri yayınlamaya devam ediyor. Müşterilerinin taleplerine göre indirimler düzenleyen Carrefoursa market bu kez de Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt gibi birçok üründe indirime gitti. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünlerin listesi.

Torku Toz Şeker 1 kg: 16,75 TL

Pınar Tereyağ 1 kg: 135,90 TL

Bor Toz Şeker 1 kg: 26,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 litre: 147 TL

Yudum Ayçiçek Yağı Pet 2 litre: 69,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 99,9 TL

Reis Osmancık Pirinç 2,5 kg: 79,90 TL

Filiz Fırın Makarna Spagetti 500 gram: 9,40 TL

Bal Küpü Toz Şeker 3 kg: 81,90 TL

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22 Ağu 2022 - 16:25 - Gündem

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