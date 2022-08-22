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22 Ağu 2022 - 16:52

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Nefesleri Kesti! Simsiyah Mayosuyla Hüsnü Çoban’ı Çıldırttı; Son Hali Ortalığı Karıştırdı… “Baban Görse Dizlerini Kırar!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın Zeliş’i nefesleri kesti! Simsiyah bir mayo giyerek Hüsnü Çoban’ı çıldırtacağına dair yorumlar alan Yüsra Geyik, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise Yüsra Geyik’in bu hallerine “Baban görse dizlerini kırar” demeden yapamadı! İşte Yüsra Geyik’in çok konuşulan o pozları…