Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Nefesleri Kesti! Simsiyah Mayosuyla Hüsnü Çoban’ı Çıldırttı; Son Hali Ortalığı Karıştırdı… “Baban Görse Dizlerini Kırar!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın Zeliş’i nefesleri kesti! Simsiyah bir mayo giyerek Hüsnü Çoban’ı çıldırtacağına dair yorumlar alan Yüsra Geyik, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise Yüsra Geyik’in bu hallerine “Baban görse dizlerini kırar” demeden yapamadı! İşte Yüsra Geyik’in çok konuşulan o pozları…
Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisine katılan Yüsra Geyik, hayat verdiği karakterle büyük bir beğeni toplamıştı. Meliha karakteriyle dizide kısa bir süre yer alan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin hikayesinin seyrinde büyük değişiklere imza attırmıştı. Diziden sonra soluğu tatilde alan Yüsra Geyik, simsiyah bir mayo giyerek akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.