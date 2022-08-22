- 22 Ağu 2022 - 16:52 G: 22 Ağu 2022 - 16:59

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Nefesleri Kesti! Simsiyah Mayosuyla Hüsnü Çoban’ı Çıldırttı; Son Hali Ortalığı Karıştırdı… “Baban Görse Dizlerini Kırar!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın Zeliş’i nefesleri kesti! Simsiyah bir mayo giyerek Hüsnü Çoban’ı çıldırtacağına dair yorumlar alan Yüsra Geyik, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise Yüsra Geyik’in bu hallerine “Baban görse dizlerini kırar” demeden yapamadı! İşte Yüsra Geyik’in çok konuşulan o pozları…

Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisine katılan Yüsra Geyik, hayat verdiği karakterle büyük bir beğeni toplamıştı. Meliha karakteriyle dizide kısa bir süre yer alan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin hikayesinin seyrinde büyük değişiklere imza attırmıştı. Diziden sonra soluğu tatilde alan Yüsra Geyik, simsiyah bir mayo giyerek akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Ağu 2022 - 16:52 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
TikTok’a Özel Dikey Klip! Cem Yenel’den “Gitmicem”... mask
TikTok’a Özel Dikey Klip! Cem Yenel’den “Gitmicem”...
Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli... mask
Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli...
İstanbul Cocktail'de Doğulu rüzgarı mask
İstanbul Cocktail'de Doğulu rüzgarı
Gülben Ergen'e Sahne Övgüsü... mask
Gülben Ergen'e Sahne Övgüsü...
Simge, İrem Derici ve Yonca Evcimik’den Destek! Yoncimik'in Şarkısına Yeni Yorum... mask
Simge, İrem Derici ve Yonca Evcimik’den Destek! Yoncimik'in Şarkısına Yeni Yorum...
Petek Dinçöz Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Apar Topar Evlenmişlerdi; Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Utanma Kalmamış!” mask
Petek Dinçöz Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Apar Topar Evlenmişlerdi; Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Utanma Kalmamış!”
Survivor Anıl Berk Baki, Acun Ilıcalı’ya Verdi Veriştirdi! Yarışmadan Sonra Birbirlerine Girmişlerdi; Acun Medya’yı Öyle Bir İfşa Etti Ki… “Yerin Dibine Sokmuş!” mask
Survivor Anıl Berk Baki, Acun Ilıcalı’ya Verdi Veriştirdi! Yarışmadan Sonra Birbirlerine Girmişlerdi; Acun Medya’yı Öyle Bir İfşa Etti Ki… “Yerin Dibine Sokmuş!”
Mahkum Dizisine Katılan İsimleri Duyunca Mosmor Olacaksınız! Her İsim Tek Tek Açıklandı; Yapımcı Kararını Çoktan Vermiş! Neler Oluyor… mask
Mahkum Dizisine Katılan İsimleri Duyunca Mosmor Olacaksınız! Her İsim Tek Tek Açıklandı; Yapımcı Kararını Çoktan Vermiş! Neler Oluyor…
Rabia Soytürk’ün Bikinili Pozları Ateşleri Harladı! “Yandı Buralar!” Üzerine Giydiği Tişörtü Yukarı Kaldırarak… Sosyal Medya Onu Konuşuyor! Efsane Hatları... mask
Rabia Soytürk’ün Bikinili Pozları Ateşleri Harladı! “Yandı Buralar!” Üzerine Giydiği Tişörtü Yukarı Kaldırarak… Sosyal Medya Onu Konuşuyor! Efsane Hatları...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sırılsıklam Havuz Paylaşımıyla İçleri Titretti! Kocası Daha Fazla Dayanamadı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çok Değiştin Buse!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sırılsıklam Havuz Paylaşımıyla İçleri Titretti! Kocası Daha Fazla Dayanamadı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çok Değiştin Buse!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt Etiketlerini Sildi, Yarıya İndirdi! İşte Carrefoursa Marketteki İnanılmaz İndirim Furyası! mask
Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Un, Şeker, Havlu Kâğıt Etiketlerini Sildi, Yarıya İndirdi! İşte Carrefoursa Marketteki İnanılmaz İndirim Furyası!
A101’den İnanılmaz Kampanya! 25 Ağustos Aktüelini Görenler Soluğu A101’de Alıyor! Cep Telefonlarından Havlu Kâğıtlara Bomba İndirimler! İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O Ürünler! mask
A101’den İnanılmaz Kampanya! 25 Ağustos Aktüelini Görenler Soluğu A101’de Alıyor! Cep Telefonlarından Havlu Kâğıtlara Bomba İndirimler! İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O Ürünler!
Survivor Anıl Berk Baki, Acun Ilıcalı’ya Verdi Veriştirdi! Yarışmadan Sonra Birbirlerine Girmişlerdi; Acun Medya’yı Öyle Bir İfşa Etti Ki… “Yerin Dibine Sokmuş!” mask
Survivor Anıl Berk Baki, Acun Ilıcalı’ya Verdi Veriştirdi! Yarışmadan Sonra Birbirlerine Girmişlerdi; Acun Medya’yı Öyle Bir İfşa Etti Ki… “Yerin Dibine Sokmuş!”
Petek Dinçöz Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Apar Topar Evlenmişlerdi; Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Utanma Kalmamış!” mask
Petek Dinçöz Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Apar Topar Evlenmişlerdi; Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Utanma Kalmamış!”
Mahkum Dizisine Katılan İsimleri Duyunca Mosmor Olacaksınız! Her İsim Tek Tek Açıklandı; Yapımcı Kararını Çoktan Vermiş! Neler Oluyor… mask
Mahkum Dizisine Katılan İsimleri Duyunca Mosmor Olacaksınız! Her İsim Tek Tek Açıklandı; Yapımcı Kararını Çoktan Vermiş! Neler Oluyor…
BİM’den Bomba Kampanya! 30 Ağustos Aktüelinde Tüm Gıda Ürünleri İndirime Girdi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bakliyat Ürünleri Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor! mask
BİM’den Bomba Kampanya! 30 Ağustos Aktüelinde Tüm Gıda Ürünleri İndirime Girdi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bakliyat Ürünleri Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL