Masterchef Mehmet Şefin Oğlundan Bomba Açıklama! “Mehmet Şef Bunları Duyarsa Evlatlıktan Reddeder!” 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Panik Atak Krizi Yaşanacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlundan bomba bir açıklama geldi! Birçok kişi ise Mehmet Şefin çok sinirli olmasından dolayı “Mehmet Şef duysa evlatlıktan reddeder” yorumlarında bulundu! 8,9 şiddetinde depremlere neden olan bu açıklamadan sonra binlerce kişi panik atak krizi yaşadı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri kadroda yerini alan Mehmet Yalçınkaya, her sözüyle olay yaratıyordu. Sinirli ve agresif tavırlarından dolayı hem seyircinin hem de yarışmacıların çekindiği Mehmet Yalçınkaya’nın oğlundan gelen açıklama; ortalığı karıştırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.