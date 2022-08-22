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22 Ağu 2022 - 17:27

Masterchef Mehmet Şefin Oğlundan Bomba Açıklama! “Mehmet Şef Bunları Duyarsa Evlatlıktan Reddeder!” 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Panik Atak Krizi Yaşanacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlundan bomba bir açıklama geldi! Birçok kişi ise Mehmet Şefin çok sinirli olmasından dolayı “Mehmet Şef duysa evlatlıktan reddeder” yorumlarında bulundu! 8,9 şiddetinde depremlere neden olan bu açıklamadan sonra binlerce kişi panik atak krizi yaşadı! İşte merak edilenler…