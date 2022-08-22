- 22 Ağu 2022 - 17:48 G: 22 Ağu 2022 - 17:54

Hande Erçel Sessiz Sedasız Düğün İşlemlerine Başladı! Yunan Damat; Kaan’ı da Kerem’i de Unutturdu; Aileler Devrede… Yıl Bitmeden O Yüzük Parmağa Takılacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sessiz sedasız evlenme arifesinde olduğu gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz günlerde Yunan bir erkek arkadaş edindiğine dair iddialarla konuşulan Hande Erçel’in Yunan aşkı Kaan’ı da Kerem’i de unutturmuş; aileler bile devrede! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılıklarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Erçel’in Kerem Bürsin’in tüm görsellerini silmesi ve takipten çıkması sevenlerini gözyaşlarına boğmuştu. Çok geçmeden Erçel, Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı ve aşk iddialarını kabul etmişti. Kısa bir süre aşk yaşayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım iddialara göre aldatma olaylarından sonra ayrılmaya kararı almıştı. Hande Erçel’in şimdide Yunan bir isimle gizli gizli evlilik yolunda ilerlediği sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ağu 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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