Hande Erçel Sessiz Sedasız Düğün İşlemlerine Başladı! Yunan Damat; Kaan’ı da Kerem’i de Unutturdu; Aileler Devrede… Yıl Bitmeden O Yüzük Parmağa Takılacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sessiz sedasız evlenme arifesinde olduğu gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz günlerde Yunan bir erkek arkadaş edindiğine dair iddialarla konuşulan Hande Erçel’in Yunan aşkı Kaan’ı da Kerem’i de unutturmuş; aileler bile devrede! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılıklarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Erçel’in Kerem Bürsin’in tüm görsellerini silmesi ve takipten çıkması sevenlerini gözyaşlarına boğmuştu. Çok geçmeden Erçel, Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı ve aşk iddialarını kabul etmişti. Kısa bir süre aşk yaşayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım iddialara göre aldatma olaylarından sonra ayrılmaya kararı almıştı. Hande Erçel’in şimdide Yunan bir isimle gizli gizli evlilik yolunda ilerlediği sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.