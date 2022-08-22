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22 Ağu 2022 - 17:48

Hande Erçel Sessiz Sedasız Düğün İşlemlerine Başladı! Yunan Damat; Kaan’ı da Kerem’i de Unutturdu; Aileler Devrede… Yıl Bitmeden O Yüzük Parmağa Takılacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sessiz sedasız evlenme arifesinde olduğu gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz günlerde Yunan bir erkek arkadaş edindiğine dair iddialarla konuşulan Hande Erçel’in Yunan aşkı Kaan’ı da Kerem’i de unutturmuş; aileler bile devrede! İşte merak edilen tüm detaylar…