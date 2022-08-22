Müge Anlı Cephesinde Kıyametler Kopuyor! Can Dostuydu; “Sağ Kolu” Olarak Biliniyordu… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyoda Çıkan Kavganın Ardından Kıyametler Kopuyor…

Geçtiğimiz Haziran ayında dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, sessiz sedasız dünya evine girmişti. Sevenlerine duyurusunu yapan Müge Anlı, iddialara göre sadece çok yakın arkadaşlarını ve aile yakınlarını düğününe çağırmıştı. Sade bir nikah yapan Müge Anlı’nın yakın dostu olarak bilinen isimden gelen bomba açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!