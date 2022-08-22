Müge Anlı Cephesinde Kıyametler Kopuyor! Can Dostuydu; “Sağ Kolu” Olarak Biliniyordu… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Stüdyoda Çıkan Kavganın Ardından Kıyametler Kopuyor…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert cephesinde kıyametler kopmaya başladı. Can dostu olduğu bilinen “Sağ kolu” olarak anılan ismin sözleri ortalığı karıştırdı! Adeta açtı ağzını, yumdu gözünü! Stüdyoda çıkan kavganın ardından kıyametler kopmaya başladı! İşte merak edile tüm detaylar…
Geçtiğimiz Haziran ayında dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, sessiz sedasız dünya evine girmişti. Sevenlerine duyurusunu yapan Müge Anlı, iddialara göre sadece çok yakın arkadaşlarını ve aile yakınlarını düğününe çağırmıştı. Sade bir nikah yapan Müge Anlı’nın yakın dostu olarak bilinen isimden gelen bomba açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.