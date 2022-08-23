Altın Fiyatları Kaderleri Değiştirdi; Oyunlar Açığa Çıktı! Böylesi 100 Yılda Bir Yaşanır! Altın Almaya Giden Eli Boş Çıkıyor! “Yok Artık!”

Ukrayna ve Rusya Savaşı’ndan hemen sonra altın fiyatlarındaki grafik alaşağı olmuştu. Hem yerel hem de global olaylardan etkilenen altın, alıcısı için hem fırsatlar hem de krizler yaratmıştı. FED kararından hemen sonra yükseliş yaşayan altın; kuyumculara gidenlerinin ellerinin boş çıkmasına neden olmuştu ama altın fiyatları yeniden 1000 liraya doğru yaklaştı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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