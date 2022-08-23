Altın Fiyatları Kaderleri Değiştirdi; Oyunlar Açığa Çıktı! Böylesi 100 Yılda Bir Yaşanır! Altın Almaya Giden Eli Boş Çıkıyor! “Yok Artık!”
Altın fiyatları, bir artan bir azalan grafikle birlikte tüm kaderleri değiştirdi ve oyunlar açığa çıktı! Böylesi 100 yılda bir yaşanırdı ama olanlar “Yok artık” dedirtti. Piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki yükseliş ve azalış büyük bir merak konusu oldu! Özellikle son açıklanan FED faiz kararından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. 1000 lirayı aşan altın, dengeleri alt üst etmişti! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Ukrayna ve Rusya Savaşı’ndan hemen sonra altın fiyatlarındaki grafik alaşağı olmuştu. Hem yerel hem de global olaylardan etkilenen altın, alıcısı için hem fırsatlar hem de krizler yaratmıştı. FED kararından hemen sonra yükseliş yaşayan altın; kuyumculara gidenlerinin ellerinin boş çıkmasına neden olmuştu ama altın fiyatları yeniden 1000 liraya doğru yaklaştı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.