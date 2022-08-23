- 23 Ağu 2022 - 09:33 G: 23 Ağu 2022 - 09:40

Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 23 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın tüm ilçelerinde dönem dönem gerçekleştirilen şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları ortaya elektrik kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Peki, 23 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 23 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

23 Ağu 2022 - 09:33 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören’de Mıntıka Temizliği... mask
Keçiören’de Mıntıka Temizliği...
Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim... mask
Mamak'da 11 Merkezde 14 Farklı Dalda Eğitim...
Pursaklar'da Gençlik Konseri Rüzgârı! Canbay&Wolker Konseri... mask
Pursaklar'da Gençlik Konseri Rüzgârı! Canbay&Wolker Konseri...
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı... mask
Çankaya’da 7/24 Temizlik! Sıcak Geçen Yaz Günlerde Temizlik Çalışmaları Yoğunlaştı...
Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP... mask
Başkent İç Turizm'e Ücretsiz VIP...
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti... mask
Minik Rakipler Başkan Ertuğrul Çetin’i Terletti...
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret... mask
Başkan Ercan’dan Yaz Akşamlarında Vatandaş ve Esnafa Ziyaret...
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler... mask
Mamak Kutludüğün Festivali’nde Renkli Görüntüler...
Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli... mask
Ümit Besen ve Pamela’ya Başkentte Sevgi Seli...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altın Fiyatları Kaderleri Değiştirdi; Oyunlar Açığa Çıktı! Böylesi 100 Yılda Bir Yaşanır! Altın Almaya Giden Eli Boş Çıkıyor! “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları Kaderleri Değiştirdi; Oyunlar Açığa Çıktı! Böylesi 100 Yılda Bir Yaşanır! Altın Almaya Giden Eli Boş Çıkıyor! “Yok Artık!”
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları... mask
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları...
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar mask
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Ayçiçek Yağı 99,90 TL ve 69,90 TL... Şeker, Makarna, Pirinç, Un Fiyatları Düştü! İşte Carrefoursa 23 Ağustos Aktüel Ürün Fiyatları... mask
Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Ayçiçek Yağı 99,90 TL ve 69,90 TL... Şeker, Makarna, Pirinç, Un Fiyatları Düştü! İşte Carrefoursa 23 Ağustos Aktüel Ürün Fiyatları...
Otomobil Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor! Benzine Ne Kadar Zam Gelecek? İşte 22 Ağustos 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? mask
Otomobil Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor! Benzine Ne Kadar Zam Gelecek? İşte 22 Ağustos 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL