Masterchef Jürilerinin Kazançları Dudak Uçuklattı! En Fazla Kazanan Jüri Belli Oldu! En Zengin İsmi Görünce Çok Şaşıracaksınız! Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef…
Uzunca yıllardır MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği koltuklarını paylaşan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının başlamasının ardından bir kez daha odak haline geldi. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyelerinin mal varlıkları ve aylık gelirleri dudakları uçuklattı! İşte detaylar...
Uzunca yıllardır MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği koltuklarını paylaşan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının başlamasının ardından bir kez daha odak haline geldi. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyelerinin mal varlıkları ve aylık gelirleri dudakları uçuklattı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ne kadar kazanıyor, aylık kazancı ne? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya mal varlığı ne kadar, kaç restoranı var? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 09:51 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.