Masterchef Hamza’ya Mehmet Şef’ten Bomba Teklif! İki Böbreğini de Kaybetmişti; Acun Medya “İyileşir İyileşmez…” Dedi! Gümbür Gümbür Geliyor, Anlaşmalar Tamam…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef 2021 yarışmacılarının, 2022 yarışmacılarına önlüklerini teslim etmesi keyifli dakikalar yaşatmıştı ama Masterchef 2021 kadrosunda olmasına rağmen ekranda görünmeyen Hamza Mercimek sevenlerinin kafalarını karıştırmıştı ki, çok geçmeden üzücü haber geldi! Yürekleri sızlatan bu olaydan sonra Mehmet Şef hamlesini yaptı! Peki, neler oluyor?

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