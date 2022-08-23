Şanlıurfalı Ünlüler Kimlerdir? Şanlıurfalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Geçtiğimiz günlerde viral olan bir sosyal medya videosunun sonucunda hangi ünlünün nereli olduğu daha sık merak edilir hale geldi. Şanlıurfa’da doğan ve aslen Şanlıurfalı olan ünlüleri bir araya getiren bir sosyal medya kullanıcısı, hazırladığı videoyu TikTok’tan yayınladı. Şanlıurfalı ünlülerin yer aldığı videoda siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olarak tanınan pek çok ünlü yer aldı! Peki, Şanlıurfalı ünlüler kimlerdir? Şanlıurfalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler hangileri? İşte Şanlıurfalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…

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