Şanlıurfalı Ünlüler Kimlerdir? Şanlıurfalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Geçtiğimiz günlerde viral olan bir sosyal medya videosunun sonucunda hangi ünlünün nereli olduğu daha sık merak edilir hale geldi. Şanlıurfa’da doğan ve aslen Şanlıurfalı olan ünlüleri bir araya getiren bir sosyal medya kullanıcısı, hazırladığı videoyu TikTok’tan yayınladı. Sizde Şanlıurfalı ünlüleri merak ediyorsanız işte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde viral olan bir sosyal medya videosunun sonucunda hangi ünlünün nereli olduğu daha sık merak edilir hale geldi. Şanlıurfa’da doğan ve aslen Şanlıurfalı olan ünlüleri bir araya getiren bir sosyal medya kullanıcısı, hazırladığı videoyu TikTok’tan yayınladı. Şanlıurfalı ünlülerin yer aldığı videoda siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olarak tanınan pek çok ünlü yer aldı! Peki, Şanlıurfalı ünlüler kimlerdir? Şanlıurfalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler hangileri? İşte Şanlıurfalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…
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23 Ağu 2022 - 09:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.