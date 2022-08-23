Tuba Ünsal'ın Yeni Sevgilisi Serdar Turan Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tuba Ünsal ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Yuva Yıkan Kadın Sözleri…
Bir süredir yalnız olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde Serdar Turan ile birlikte olduğu iddia edilen Tuba Ünsal’ın yeni sevgilisi magazin takipçilerinin hemen yakın markaja aldığı isimlerden biri oldu. Serdar Turan’ın kim çıktığını görenler ise, gözlerine inanamadı. Sizde yeni sevgili Serdar Turan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir yalnız olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde Serdar Turan ile birlikte olduğu iddia edilen Tuba Ünsal’ın yeni sevgilisi magazin takipçilerinin hemen yakın markaja aldığı isimlerden biri oldu. Serdar Turan’ın kim çıktığını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Serdar Turan kaç yaşında? Serdar Turan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, ünlü mü? Serdar Turan ile Tuba Ünsal birlikte mi, ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 10:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.