Ata Demirer'in Yeni Sevgilisi Serenay Tütüncü Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Ata Demirer ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıl…
Özge Borak ile boşanalı 8 yıl olan ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer’in adı uzunca süre sonra ilk kez bir aşk dedikodusuna karıştı. Şimdilerde Serenay Tütüncü ile birlikte olduğu iddia edilen Ata Demirer’in yeni sevgilisinin mesleği herkesi şaşırttı. Aralarındaki yaş farkıyla da gündem olan ikili hakkındaki iddianın gerçekliği de bir hayli merak edilir hale geldi! İşte yeni aşk ve Serenay Tütüncü ile ilgili detaylar...
Özge Borak ile boşanalı 8 yıl olan ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer’in adı uzunca süre sonra ilk kez bir aşk dedikodusuna karıştı. Şimdilerde Serenay Tütüncü ile birlikte olduğu iddia edilen Ata Demirer’in yeni sevgilisinin mesleği herkesi şaşırttı. Aralarındaki yaş farkıyla da gündem olan ikili hakkındaki iddianın gerçekliği de bir hayli merak edilir hale geldi! Peki, Ata Demirer'in yeni sevgilisi Serenay Tütüncü kaç yaşında? Serenay Tütüncü kimdir, aslen nereli, mesleği ne, ünlü mü? Serenay Tütüncü ile Ata Demirer birlikte mi, ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 10:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.