- 14 Eki 2022 - 00:17

Tuzak Dizisi Ne Zaman Başlıyor, Belli Oldu! Tuzak Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Tuzak Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…

Yeni sezona hazırlık yapmaya devam eden televizyon kanalları, en güçlü kozlarını da bir bir ortaya koymaya başladı. Onlardan biri olduğu tahmin edilen Tuzak dizisi, oyuncu kadrosu ile herkesi kendisine şimdiden hayran bıraktı. Özlenen isimleri bir araya getiren Tuzak dizisinin başrol oyuncuları ise, bir hayli dikkat çekti! İşte Tuzak Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeni sezona hazırlık yapmaya devam eden televizyon kanalları, en güçlü kozlarını da bir bir ortaya koymaya başladı. Onlardan biri olduğu tahmin edilen Tuzak dizisi, oyuncu kadrosu ile herkesi kendisine şimdiden hayran bıraktı. Özlenen isimleri bir araya getiren Tuzak dizisinin başrol oyuncuları ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Tuzak dizisi ne zaman başlıyor? Tuzak dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? İşte Tuzak dizisinin konusu ve oyuncuları…

Tuzak 19 Ekim Çarşamba TV8'de Başlıyor!

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

Oyuncular: Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin

14 Eki 2022 - 00:17 - Dizi Haberleri

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