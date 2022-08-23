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23 Ağu 2022 - 11:26

Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in sütyenli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Almanya’da soluğu alan Ayşe Yüksel’in sütyeniyle sokaklarda pozlar vermesi tepkilere neden oldu ve birçok kişi “Rezillikten başka bir şey değil” yorumlarında bulundu! İşte tek bir paylaşımıyla ortalığı karıştıran Ayşe Yüksel’in akılları başlardan alan o pozları…