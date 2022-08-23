Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in sütyenli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Almanya’da soluğu alan Ayşe Yüksel’in sütyeniyle sokaklarda pozlar vermesi tepkilere neden oldu ve birçok kişi “Rezillikten başka bir şey değil” yorumlarında bulundu! İşte tek bir paylaşımıyla ortalığı karıştıran Ayşe Yüksel’in akılları başlardan alan o pozları…
Survivor yarışmasına ilk kez 2021 yarışmasında katılan Ayşe Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını söylemesine rağmen 1,5 ay sonra yarışmada boy gösteren Ayşe Yüksel, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. All Star sezonundan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, milyonların kalbinde şampiyon olmuştu. Survivor yarışmasından sonra açılıp saçılan Ayşe Yüksel’in sosyal medya paylaşımları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.