Bakan Bilgin EYT İle İlgili Son Formülleri Açıkladı! EYT Kanunun Açıklanacağı Tarih Emeklilik Hayali Kuranları Heyecanlandırdı! O Detaya Dikkat...

- 23 Ağu 2022 - 23:55

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Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanununu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vatandaşları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Bilgin’in EYT ile ilgili yaptığı açıklamalar.

Son zamanlarda ülkemizde vatandaşların bir bölümünün en önemli gündemlerinden biri EYT kanunu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların heyecan ile beklediği EYT kanunu ile ilgili ise son günlerde umut verici açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılmakta.

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar dahilinde yılsonuna kadar EYT sorununun çözülüp kanunun açıklanacağı belirtilmişti. Bakan Vedat Bilgin, birçok formülün masada olduğunu ve ince bir çalışma yürütüldüğünü belirterek vatandaşların madur edilmemesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını açıklamıştı. Ancak Bakan Vedat Bilgin’den EYT ile ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte EYT mağdurlarını sevindiren o açıklamalar.

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23 Ağu 2022 - 23:55 - Gündem

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