Bakan Bilgin EYT İle İlgili Son Formülleri Açıkladı! EYT Kanunun Açıklanacağı Tarihi Emeklilik Hayali Kuranları Heyecanlandırdı! O Detaya Dikkat...
Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanununu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vatandaşları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Bilgin’in EYT ile ilgili yaptığı açıklamalar.
Son zamanlarda ülkemizde vatandaşların bir bölümünün en önemli gündemlerinden biri EYT kanunu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların heyecan ile beklediği EYT kanunu ile ilgili ise son günlerde umut verici açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılmakta.
Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar dahilinde yılsonuna kadar EYT sorununun çözülüp kanunun açıklanacağı belirtilmişti. Bakan Vedat Bilgin, birçok formülün masada olduğunu ve ince bir çalışma yürütüldüğünü belirterek vatandaşların madur edilmemesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını açıklamıştı. Ancak Bakan Vedat Bilgin’den EYT ile ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte EYT mağdurlarını sevindiren o açıklamalar.
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23 Ağu 2022 - 21:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.