Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı!

Son zamanlarda ülkemizde vatandaşların bir bölümünün en önemli gündemlerinden biri EYT kanunu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların heyecan ile beklediği EYT kanunu ile ilgili ise son günlerde umut verici açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılmakta. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar dahilinde yılsonuna kadar EYT sorununun çözülüp kanunun açıklanacağı belirtilmişti. Bakan Vedat Bilgin, birçok formülün masada olduğunu ve ince bir çalışma yürütüldüğünü belirterek vatandaşların madur edilmemesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını açıklamıştı. Ancak Bakan Vedat Bilgin’den EYT ile ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte EYT mağdurlarını sevindiren o açıklamalar.

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