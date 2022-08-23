Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi…
Geçtiğimiz yıllarda yollarını tamamen ayıran Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! Hakaret, küfür ve bağırış çağırışın koptuğu iddia edilen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı kavgasının sebebi büyük bir merak konusu oldu! Gündemi sallayıp geçen bu durum, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla 2009 yılında aşk yaşamayan başlayan Şeyma Subaşı, herkesin şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı’nın o dönemler evli olmasına rağmen Şeyma Subaşı’yla evli olması tepkileri beraberinde getirmişti. İkili, 9 yıl süren aşklarınının sadece 1 yılını evli geçirmişti. Boşanma sonrasında hayatlarına ayrı iki insan olarak devam eden Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.