- 23 Ağu 2022 - 13:26 G: 23 Ağu 2022 - 13:30

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi…

Geçtiğimiz yıllarda yollarını tamamen ayıran Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! Hakaret, küfür ve bağırış çağırışın koptuğu iddia edilen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı kavgasının sebebi büyük bir merak konusu oldu! Gündemi sallayıp geçen bu durum, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla 2009 yılında aşk yaşamayan başlayan Şeyma Subaşı, herkesin şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı’nın o dönemler evli olmasına rağmen Şeyma Subaşı’yla evli olması tepkileri beraberinde getirmişti. İkili, 9 yıl süren aşklarınının sadece 1 yılını evli geçirmişti. Boşanma sonrasında hayatlarına ayrı iki insan olarak devam eden Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Ağu 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahmut Tuncer’in Kızı Sütyeni ve Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Cesur Pozlarını Konuşturdu; Görenlerin İçi Eridi! “Vurulduk Be!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Sütyeni ve Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Cesur Pozlarını Konuşturdu; Görenlerin İçi Eridi! “Vurulduk Be!”
Pelin Karahan’ın Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Mihrimah Sultanıma Bakın!” Güzelliği, Fiziği Dillere Dolandı… Alev Alev Yaktı! mask
Pelin Karahan’ın Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Mihrimah Sultanıma Bakın!” Güzelliği, Fiziği Dillere Dolandı… Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!” mask
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!”
Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı! mask
Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı!
Yasemin Özilhan’ın İç Çamaşırsız Pozları Akılları Başlardan Aldı! Boşandı, Boşanacak Deniyordu; Fiziğiyle Kalpleri Yerinden Çıkardı… “Yandı Buralar Yandı!” mask
Yasemin Özilhan’ın İç Çamaşırsız Pozları Akılları Başlardan Aldı! Boşandı, Boşanacak Deniyordu; Fiziğiyle Kalpleri Yerinden Çıkardı… “Yandı Buralar Yandı!”
En Hayırlı Evlat Hangi Burçlardan Çıkar? Onlar Anne ve Babaya Çok Düşkünler! İşte Sağlıkta ve Hastalıkta Hep Yanınızda Olacak O Burçlar... mask
En Hayırlı Evlat Hangi Burçlardan Çıkar? Onlar Anne ve Babaya Çok Düşkünler! İşte Sağlıkta ve Hastalıkta Hep Yanınızda Olacak O Burçlar...
Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tan Taşçı Kimdir, Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Nasıl Ünlü Oldu? 'Zor İşimiz Zor' Şarkısı Gündem Oldu… mask
Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tan Taşçı Kimdir, Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Nasıl Ünlü Oldu? 'Zor İşimiz Zor' Şarkısı Gündem Oldu…
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında “Soyadı” Krizi! Sırf Bu Yüzden Mahkemelik Olmuşlardı; Sular Durulmuyor! Daha 3 Ay Önce Evlendiği Kocasıyla… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında “Soyadı” Krizi! Sırf Bu Yüzden Mahkemelik Olmuşlardı; Sular Durulmuyor! Daha 3 Ay Önce Evlendiği Kocasıyla…
Ata Demirer'in Yeni Sevgilisi Serenay Tütüncü Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Ata Demirer ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıl… mask
Ata Demirer'in Yeni Sevgilisi Serenay Tütüncü Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Ata Demirer ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıl…
Tuba Ünsal'ın Yeni Sevgilisi Serdar Turan Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tuba Ünsal ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Yuva Yıkan Kadın Sözleri… mask
Tuba Ünsal'ın Yeni Sevgilisi Serdar Turan Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tuba Ünsal ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Yuva Yıkan Kadın Sözleri…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi… mask
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı! mask
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı!
Mahmut Tuncer’in Kızı Sütyeni ve Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Cesur Pozlarını Konuşturdu; Görenlerin İçi Eridi! “Vurulduk Be!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Sütyeni ve Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Cesur Pozlarını Konuşturdu; Görenlerin İçi Eridi! “Vurulduk Be!”
Pelin Karahan’ın Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Mihrimah Sultanıma Bakın!” Güzelliği, Fiziği Dillere Dolandı… Alev Alev Yaktı! mask
Pelin Karahan’ın Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Mihrimah Sultanıma Bakın!” Güzelliği, Fiziği Dillere Dolandı… Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!” mask
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!”
Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı! mask
Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL