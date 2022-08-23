Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi…

Acun Ilıcalı’yla 2009 yılında aşk yaşamayan başlayan Şeyma Subaşı, herkesin şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı’nın o dönemler evli olmasına rağmen Şeyma Subaşı’yla evli olması tepkileri beraberinde getirmişti. İkili, 9 yıl süren aşklarınının sadece 1 yılını evli geçirmişti. Boşanma sonrasında hayatlarına ayrı iki insan olarak devam eden Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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