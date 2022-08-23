Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir?
Son zamanlarda Koronavirüs ile birlikte baş gösteren salgın hastalıklarına bir yenisi daha eklendi. Hızla yayılan Domates Gribi ise tehlike saçıyor. Peki, Domates Gribi nedir? Bulaşıcı mı? Belirtileri Nelerdir? Tedavisi var mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem Dünyada hem de Ülkemizde son yıllarda yaşanan en büyük problemlerden biri olan salgın hastalıklar artmaya devam ediyor. Koronavirüs ile birlikte başlayan bu furyada yine Koronavirüs gün geçtikçe farklı mutasyonlar geçirerek varyantlara evrilirken, başka salgın hastalıklar da görülmeye devam ediyor. Bunlardan en ciddi olanlarının arasında Maymun Çiçeği salgın hastalığı da bulunuyor. Salgın hastalıklara ise bir yenisi daha eklendi ve Domates Gribi adı verilen salgın hastalık hızla yayılmaya başlandı. Yeni türeyen bu hastalık ise fazla bilinmemesi nedeni ile araştırılmakta. Domates Gribi ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.
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23 Ağu 2022 - 13:52 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.