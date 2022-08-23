Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir?

Hem Dünyada hem de Ülkemizde son yıllarda yaşanan en büyük problemlerden biri olan salgın hastalıklar artmaya devam ediyor. Koronavirüs ile birlikte başlayan bu furyada yine Koronavirüs gün geçtikçe farklı mutasyonlar geçirerek varyantlara evrilirken, başka salgın hastalıklar da görülmeye devam ediyor. Bunlardan en ciddi olanlarının arasında Maymun Çiçeği salgın hastalığı da bulunuyor. Salgın hastalıklara ise bir yenisi daha eklendi ve Domates Gribi adı verilen salgın hastalık hızla yayılmaya başlandı. Yeni türeyen bu hastalık ise fazla bilinmemesi nedeni ile araştırılmakta. Domates Gribi ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

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