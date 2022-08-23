Seda Sayan’ın Mini Etekli, Göğüs Dekolteli Pozları Çılgına Çevirdi! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” İncecik Beli, 0 Kusur Vücudu Kalpleri Çarptırdı!
Sabahların Sultanı Seda Sayan’ın her paylaşımı hayranlarını şoktan şoka sokuyor! Göğüs dekolteli ve süper minili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel isim, resmen çılgına çevirdi! Hayranlarından “Sen nasıl 60 yaşındasın” yorumlarını alan Sayan, incecik beli ve 0 kusur vücuduyla kalpleri yerinden çıkardı! İşte merak edilenler…
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi alan “Evet” demişti. Mayıs ayının ilk haftasında evlenmeyi planlayan ikili, vize sorunları yaşayınca Nisan ayına düğünlerini çekmişlerdi. Günlerce konuşulacak bir düğüne imzalarını atan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, gündemi sallayıp geçmişlerdi. Düğün hazırlığında 40 santim incelen Seda Sayan’ın yeniden doğduğu fiziğiyle yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.