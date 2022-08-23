- 23 Ağu 2022 - 13:52 G: 23 Ağu 2022 - 14:05

Seda Sayan’ın Mini Etekli, Göğüs Dekolteli Pozları Çılgına Çevirdi! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” İncecik Beli, 0 Kusur Vücudu Kalpleri Çarptırdı!

Sabahların Sultanı Seda Sayan’ın her paylaşımı hayranlarını şoktan şoka sokuyor! Göğüs dekolteli ve süper minili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel isim, resmen çılgına çevirdi! Hayranlarından “Sen nasıl 60 yaşındasın” yorumlarını alan Sayan, incecik beli ve 0 kusur vücuduyla kalpleri yerinden çıkardı! İşte merak edilenler…

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi alan “Evet” demişti. Mayıs ayının ilk haftasında evlenmeyi planlayan ikili, vize sorunları yaşayınca Nisan ayına düğünlerini çekmişlerdi. Günlerce konuşulacak bir düğüne imzalarını atan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, gündemi sallayıp geçmişlerdi. Düğün hazırlığında 40 santim incelen Seda Sayan’ın yeniden doğduğu fiziğiyle yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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23 Ağu 2022 - 13:52 Ankara- Yaşam

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