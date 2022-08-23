Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde!

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ürünlerinin indirime gireceğini müjdelemişti. O indirim bugün itibariyle gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli ürünler neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 1 L, 2 L, 5 L ayçiçek yağı, zeytinyağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et ve et ürünleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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