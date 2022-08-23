- 23 Ağu 2022 - 14:02 G: 23 Ağu 2022 - 14:08

Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde!

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ürünlerinin indirime gireceğini müjdelemişti. O indirim bugün itibariyle gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli ürünler neler? İşte detaylar...

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ürünlerinin indirime gireceğini müjdelemişti. O indirim bugün itibariyle gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli ürünler neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 1 L, 2 L, 5 L ayçiçek yağı, zeytinyağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et ve et ürünleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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23 Ağu 2022 - 14:02 - Gündem

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