Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde!
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ürünlerinin indirime gireceğini müjdelemişti. O indirim bugün itibariyle gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli ürünler neler? İşte detaylar...
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ürünlerinin indirime gireceğini müjdelemişti. O indirim bugün itibariyle gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli ürünler neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 1 L, 2 L, 5 L ayçiçek yağı, zeytinyağı ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et ve et ürünleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 14:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.