Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haber! Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer…
Reyting rekorları kırmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadro yarışı başladı. Ana kadro seçimlerini tamamlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında nihayet asıl yarış başlarken, jüri üyeleri dün 2021 yarışmacılarını konuk etti. Yarışmacılar arasında Hamza Mercimek’in yer almaması dikkat çekerken, sevilen yarışmacının neden dahil olmadığı ortaya çıktı! İşte detaylar...
Reyting rekorları kırmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadro yarışı başladı. Ana kadro seçimlerini tamamlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında nihayet asıl yarış başlarken, jüri üyeleri dün 2021 yarışmacılarını konuk etti. Yarışmacılar arasında Hamza Mercimek’in yer almaması dikkat çekerken, sevilen yarışmacının neden dahil olmadığı ortaya çıktı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek neden programa katılmadı? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 14:11 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.