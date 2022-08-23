- 23 Ağu 2022 - 21:33

Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer… 

Reyting rekorları kırmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadro yarışı başladı. Ana kadro seçimlerini tamamlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında nihayet asıl yarış başlarken, jüri üyeleri dün 2021 yarışmacılarını konuk etti. Yarışmacılar arasında Hamza Mercimek’in yer almaması dikkat çekerken, sevilen yarışmacının neden dahil olmadığı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Reyting rekorları kırmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadro yarışı başladı. Ana kadro seçimlerini tamamlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında nihayet asıl yarış başlarken, jüri üyeleri dün 2021 yarışmacılarını konuk etti. Yarışmacılar arasında Hamza Mercimek’in yer almaması dikkat çekerken, sevilen yarışmacının neden dahil olmadığı ortaya çıktı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek neden programa katılmadı? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

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23 Ağu 2022 - 21:33 - Masterchef Türkiye 2022

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