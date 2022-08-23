- 23 Ağu 2022 - 14:16 G: 23 Ağu 2022 - 14:21

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Arasında Her Şey Kopabilir! Aldatılma Üzerine Aldatılma; Eski Aşkından Sonra… Neler Oluyor?

Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile evlenme arifesindeyken bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın hedefine giren Oğuzhan Koç, aldatma ithamı ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bu itham sonrası, sosyal medyanın gündemi de bir hayli karıştı! İşte aldatma söylentilerinin detayları...

Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile evlenme arifesindeyken bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın hedefine giren Oğuzhan Koç, aldatma ithamı ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bu itham sonrası, sosyal medyanın gündemi de bir hayli karıştı! Peki, Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak’ı aldattı mı, kiminle aldattı? Oğuzhan Koç ile Zeynep Koçak neden, ne zaman ayrılı? Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç için ne dedi? İşte, detaylar…

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23 Ağu 2022 - 14:16 - Magazin

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