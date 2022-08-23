Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Arasında Her Şey Kopabilir! Aldatılma Üzerine Aldatılma; Eski Aşkından Sonra… Neler Oluyor?
Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile evlenme arifesindeyken bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın hedefine giren Oğuzhan Koç, aldatma ithamı ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bu itham sonrası, sosyal medyanın gündemi de bir hayli karıştı! İşte aldatma söylentilerinin detayları...
Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile evlenme arifesindeyken bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın hedefine giren Oğuzhan Koç, aldatma ithamı ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bu itham sonrası, sosyal medyanın gündemi de bir hayli karıştı! Peki, Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak’ı aldattı mı, kiminle aldattı? Oğuzhan Koç ile Zeynep Koçak neden, ne zaman ayrılı? Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç için ne dedi? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.