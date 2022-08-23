- 23 Ağu 2022 - 14:23 G: 23 Ağu 2022 - 14:26

Masterchef Hasan’ın Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! Resmen Bir İçim Su… Görenler Hayran Kalıyor, Defalarca Kez Bakıyor! “Yengemize Bak Be!” Yorumlar Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef 2021 sezonunun ikincisi Hasan Biltekin, dün akşam ekranlara gelen bölümde gözükünce hayranları heyecanlanmıştı. Geçtiğimiz yıl, Hülya isimli bir kadına aşık olduğunun altını sık sık çizen Hasan Biltekin, nişanlandığını duyurmuştu. Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini fetheden Biltekin’in nişanlısını görenler resmen büyülendi! Resmen bir içim su olan Hasan Biltekin’in nişanlısı, “Yengemize bak be” dedirtti! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2020 yarışmasına katılan ama annesinin rahatsızlığı yüzünden çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin, 2021 yarışmasında yeniden yarışmaya dönmüştü. “Ben olsam Serhat Doğramacı şampiyon olamazdı” diyen Hasan Biltekin, 2021 yarışmasından 2. olarak ayrılmıştı ama gönüllerde şampiyon olmuştu. Nişanlandığı ortaya çıkan Hasan Biltekin’in nişanlısını görenler büyülenip kaldı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Ağu 2022 - 14:23 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haber! Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer…  mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haber! Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer… 
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!” mask
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!”
Masterchef Jürilerinin Kazançları Dudak Uçuklattı! En Fazla Kazanan Jüri Belli Oldu! En Zengin İsmi Görünce Çok Şaşıracaksınız! Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef… mask
Masterchef Jürilerinin Kazançları Dudak Uçuklattı! En Fazla Kazanan Jüri Belli Oldu! En Zengin İsmi Görünce Çok Şaşıracaksınız! Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef…
Masterchef Makbule Cingiz Kimdir? Makbule Cingiz Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Makbule Cingiz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Makbule Cingiz Kimdir? Makbule Cingiz Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Makbule Cingiz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Yarışmasına Yedeklerden Girecek İsim İfşa Edildi! Ege Mi, Doğukan Mı, Cenkay Mı? Basına Sızdı; Olanlar Oldu! “Alev Alacak Stüdyo!” mask
Masterchef Yarışmasına Yedeklerden Girecek İsim İfşa Edildi! Ege Mi, Doğukan Mı, Cenkay Mı? Basına Sızdı; Olanlar Oldu! “Alev Alacak Stüdyo!”
Masterchef Mehmet Şefin Oğlundan Bomba Açıklama! “Mehmet Şef Bunları Duyarsa Evlatlıktan Reddeder!” 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Panik Atak Krizi Yaşanacak… mask
Masterchef Mehmet Şefin Oğlundan Bomba Açıklama! “Mehmet Şef Bunları Duyarsa Evlatlıktan Reddeder!” 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Panik Atak Krizi Yaşanacak…
Masterchef’te İlk Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Olanları Hayretler İçerisinde İzliyor; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! O İsim Mavi Takımın… mask
Masterchef’te İlk Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Olanları Hayretler İçerisinde İzliyor; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! O İsim Mavi Takımın…
Masterchef Fatma Nur ve Barış Aşk Mı Yaşıyor? “Nasıl Tavladın Yakışıklı Çocuğu Fatma!” Barış’tan Gelen Açıklama Tüylerin Ürpertti! Meğer… mask
Masterchef Fatma Nur ve Barış Aşk Mı Yaşıyor? “Nasıl Tavladın Yakışıklı Çocuğu Fatma!” Barış’tan Gelen Açıklama Tüylerin Ürpertti! Meğer…
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Zanna En Büyük Aşkını Açıkladı! “Ömrüm, Kalbimin Bir Parçası” Dedi; Manken Sevgilisinden Sonra Durmak Nedir Bilmiyor! O Kadın… mask
Masterchef Danilo Zanna En Büyük Aşkını Açıkladı! “Ömrüm, Kalbimin Bir Parçası” Dedi; Manken Sevgilisinden Sonra Durmak Nedir Bilmiyor! O Kadın…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Arasında Her Şey Kopabilir! Aldatılma Üzerine Aldatılma; Eski Aşkından Sonra… Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Arasında Her Şey Kopabilir! Aldatılma Üzerine Aldatılma; Eski Aşkından Sonra… Neler Oluyor?
Seda Sayan’ın Mini Etekli, Göğüs Dekolteli Pozları Çılgına Çevirdi! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” İncecik Beli, 0 Kusur Vücudu Kalpleri Çarptırdı! mask
Seda Sayan’ın Mini Etekli, Göğüs Dekolteli Pozları Çılgına Çevirdi! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” İncecik Beli, 0 Kusur Vücudu Kalpleri Çarptırdı!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi… mask
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi…
Mahmut Tuncer’in Kızı Sütyeni ve Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Cesur Pozlarını Konuşturdu; Görenlerin İçi Eridi! “Vurulduk Be!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Sütyeni ve Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Cesur Pozlarını Konuşturdu; Görenlerin İçi Eridi! “Vurulduk Be!”
Pelin Karahan’ın Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Mihrimah Sultanıma Bakın!” Güzelliği, Fiziği Dillere Dolandı… Alev Alev Yaktı! mask
Pelin Karahan’ın Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Mihrimah Sultanıma Bakın!” Güzelliği, Fiziği Dillere Dolandı… Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!” mask
Masterchef Fatma Nur Tüm Yarışmacılarla Kavga Etti! Mehmet Şef Bıkıp Usandı, Artık Tiksinerek Bakıyor! “Ya Ne Olur Evine Gönderin!”
Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı! mask
Survivor Ayşe Almanya’yı Sütyenli Pozlarıyla Salladı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Bikinili Yatak Pozlarını Unutturdu; Sokak Ortasında… Tek Bir Paylaşımla Ortalık Karıştı!
Yasemin Özilhan’ın İç Çamaşırsız Pozları Akılları Başlardan Aldı! Boşandı, Boşanacak Deniyordu; Fiziğiyle Kalpleri Yerinden Çıkardı… “Yandı Buralar Yandı!” mask
Yasemin Özilhan’ın İç Çamaşırsız Pozları Akılları Başlardan Aldı! Boşandı, Boşanacak Deniyordu; Fiziğiyle Kalpleri Yerinden Çıkardı… “Yandı Buralar Yandı!”
En Hayırlı Evlat Hangi Burçlardan Çıkar? Onlar Anne ve Babaya Çok Düşkünler! İşte Sağlıkta ve Hastalıkta Hep Yanınızda Olacak O Burçlar... mask
En Hayırlı Evlat Hangi Burçlardan Çıkar? Onlar Anne ve Babaya Çok Düşkünler! İşte Sağlıkta ve Hastalıkta Hep Yanınızda Olacak O Burçlar...
Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tan Taşçı Kimdir, Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Nasıl Ünlü Oldu? 'Zor İşimiz Zor' Şarkısı Gündem Oldu… mask
Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Tan Taşçı Kimdir, Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Nasıl Ünlü Oldu? 'Zor İşimiz Zor' Şarkısı Gündem Oldu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Arasında Her Şey Kopabilir! Aldatılma Üzerine Aldatılma; Eski Aşkından Sonra… Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Arasında Her Şey Kopabilir! Aldatılma Üzerine Aldatılma; Eski Aşkından Sonra… Neler Oluyor?
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haber! Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer…  mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatacak Haber! Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer… 
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde!
Seda Sayan’ın Mini Etekli, Göğüs Dekolteli Pozları Çılgına Çevirdi! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” İncecik Beli, 0 Kusur Vücudu Kalpleri Çarptırdı! mask
Seda Sayan’ın Mini Etekli, Göğüs Dekolteli Pozları Çılgına Çevirdi! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” İncecik Beli, 0 Kusur Vücudu Kalpleri Çarptırdı!
Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir? mask
Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir?
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi… mask
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Hakaretler, Küfürler, Bağırış Çağırış… Kıyamet Tam 10 Yıl Sonra Koptu! Kavganın Sebebi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL