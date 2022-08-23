Masterchef Hasan’ın Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! Resmen Bir İçim Su… Görenler Hayran Kalıyor, Defalarca Kez Bakıyor! “Yengemize Bak Be!” Yorumlar Arka Arkaya…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef 2021 sezonunun ikincisi Hasan Biltekin, dün akşam ekranlara gelen bölümde gözükünce hayranları heyecanlanmıştı. Geçtiğimiz yıl, Hülya isimli bir kadına aşık olduğunun altını sık sık çizen Hasan Biltekin, nişanlandığını duyurmuştu. Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini fetheden Biltekin’in nişanlısını görenler resmen büyülendi! Resmen bir içim su olan Hasan Biltekin’in nişanlısı, “Yengemize bak be” dedirtti! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2020 yarışmasına katılan ama annesinin rahatsızlığı yüzünden çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin, 2021 yarışmasında yeniden yarışmaya dönmüştü. “Ben olsam Serhat Doğramacı şampiyon olamazdı” diyen Hasan Biltekin, 2021 yarışmasından 2. olarak ayrılmıştı ama gönüllerde şampiyon olmuştu. Nişanlandığı ortaya çıkan Hasan Biltekin’in nişanlısını görenler büyülenip kaldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.