Masterchef Hasan’ın Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! Resmen Bir İçim Su… Görenler Hayran Kalıyor, Defalarca Kez Bakıyor! “Yengemize Bak Be!” Yorumlar Arka Arkaya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2020 yarışmasına katılan ama annesinin rahatsızlığı yüzünden çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin, 2021 yarışmasında yeniden yarışmaya dönmüştü. “Ben olsam Serhat Doğramacı şampiyon olamazdı” diyen Hasan Biltekin, 2021 yarışmasından 2. olarak ayrılmıştı ama gönüllerde şampiyon olmuştu. Nişanlandığı ortaya çıkan Hasan Biltekin’in nişanlısını görenler büyülenip kaldı! İşte merak edilenler…

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