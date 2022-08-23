15 Yaşındaki Çocuk Oyuncudan Bomba Olay! “Bu Nasıl Bir Sorumsuzluk!” Tepkiler Arka Arkaya… “Yok Artık!”
Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde rol aldıktan sonra yıldızı parlayan çocuk oyunculardan biri olan 15 yaşındaki Ecrin Su Çoban, geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir olaya karıştı. İnsanların can güvenliğini tehlikeye attığı öğrenilen Ecrin Su Çoban ile ilgili detaylar haberimizde...
Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde rol aldıktan sonra yıldızı parlayan çocuk oyunculardan biri olan 15 yaşındaki Ecrin Su Çoban, geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir olaya karıştı. İnsanların can güvenliğini tehlikeye attığı öğrenilen Ecrin Su Çoban, Günaydın isimli gazetenin yazarı Ömer Karahan’ın da gündemindeydi. Ömer Karahan’ı oldukça kızdıran Ecrin Su Çoban’ın o hareketi sevenlerini de bir hayli şaşırttı! Peki, Ömer Karahan, Ecrin Su Çoban ile ilgili ne dedi? Ecrin Su Çoban ne yaptı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Ağu 2022 - 14:23 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.