- 23 Ağu 2022 - 14:23 G: 23 Ağu 2022 - 14:34

15 Yaşındaki Çocuk Oyuncudan Bomba Olay! “Bu Nasıl Bir Sorumsuzluk!” Tepkiler Arka Arkaya… “Yok Artık!”

Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde rol aldıktan sonra yıldızı parlayan çocuk oyunculardan biri olan 15 yaşındaki Ecrin Su Çoban, geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir olaya karıştı. İnsanların can güvenliğini tehlikeye attığı öğrenilen Ecrin Su Çoban ile ilgili detaylar haberimizde...

Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde rol aldıktan sonra yıldızı parlayan çocuk oyunculardan biri olan 15 yaşındaki Ecrin Su Çoban, geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir olaya karıştı. İnsanların can güvenliğini tehlikeye attığı öğrenilen Ecrin Su Çoban, Günaydın isimli gazetenin yazarı Ömer Karahan’ın da gündemindeydi. Ömer Karahan’ı oldukça kızdıran Ecrin Su Çoban’ın o hareketi sevenlerini de bir hayli şaşırttı! Peki, Ömer Karahan, Ecrin Su Çoban ile ilgili ne dedi? Ecrin Su Çoban ne yaptı? İşte, detaylar…

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23 Ağu 2022 - 14:23 - Magazin

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