MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir?
Ülkemizdeki en önemli yemekler arasında yer alan Çökertme Kebabı tarifi merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü şeflerin püf noktaları ile evinizde hem kolayca hem de çok lezzetli Çökertme Kebabı yapabilmeniz mümkün. İşte en iyi Çökertme Kebabı tarifi.
Çökertme Kebabı ya da diğer adıyla Bodrum kebabı ülkemizin ve kültürümüzün en değerli lezzetli arasında yer alıyor. İçinde bulunan et, patates domates sosu ve yoğurt ile hem oldukça lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan Çökertme kebabı kültürümüzü ve Türk Mutfağını da en iyi yansıtan yemekler arasında. Son zamanlarda ise popülerliği iyice artan Çökertme kebabının ise tarifi merak konularından birisi. Evinde kolay şekilde en lezzetli Çökertme kebabını yapmak isteyenlerin merak ettiği Çökertme kebabı tarifi ve lezzetinize lezzet katacak püf noktalar ise şu şekilde.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
23 Ağu 2022 - 14:35 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.