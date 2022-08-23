MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir?

Çökertme Kebabı ya da diğer adıyla Bodrum kebabı ülkemizin ve kültürümüzün en değerli lezzetli arasında yer alıyor. İçinde bulunan et, patates domates sosu ve yoğurt ile hem oldukça lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan Çökertme kebabı kültürümüzü ve Türk Mutfağını da en iyi yansıtan yemekler arasında. Son zamanlarda ise popülerliği iyice artan Çökertme kebabının ise tarifi merak konularından birisi. Evinde kolay şekilde en lezzetli Çökertme kebabını yapmak isteyenlerin merak ettiği Çökertme kebabı tarifi ve lezzetinize lezzet katacak püf noktalar ise şu şekilde.

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