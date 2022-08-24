- 24 Ağu 2022 - 00:02

Mehmet Şef’in Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabın Tarifini Bulduk! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? İşte Sır Tarifin Püf Noktaları Nelerdir?

Ülkemizdeki en önemli yemekler arasında yer alan Çökertme Kebabı tarifi merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü şeflerin püf noktaları ile evinizde hem kolayca hem de çok lezzetli Çökertme Kebabı yapabilmeniz mümkün. İşte en iyi Çökertme Kebabı tarifi.

Çökertme Kebabı ya da diğer adıyla Bodrum kebabı ülkemizin ve kültürümüzün en değerli lezzetli arasında yer alıyor. İçinde bulunan et, patates domates sosu ve yoğurt ile hem oldukça lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan Çökertme kebabı kültürümüzü ve Türk Mutfağını da en iyi yansıtan yemekler arasında. Son zamanlarda ise popülerliği iyice artan Çökertme kebabının ise tarifi merak konularından birisi. Evinde kolay şekilde en lezzetli Çökertme kebabını yapmak isteyenlerin merak ettiği Çökertme kebabı tarifi ve lezzetinize lezzet katacak püf noktalar ise şu şekilde.

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24 Ağu 2022 - 00:02 - Gündem

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