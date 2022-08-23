- 23 Ağu 2022 - 14:33 G: 23 Ağu 2022 - 14:42

Acun Ilıcalı Masterchef’ten Hayır Görmeyince Yaptı Yapacağını! Darbeler Üst Üste Geliyor; 3 Farklı Diziyle…

TV8 ekranları sezona bomba gibi hazırlandığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Herkesin merak ile beklediği Tuzak dizisine ilişkin çalışmalar devam ederken, kanalın yeni sezonda tek bir dizi ile değil, üç diziyle birden seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar...

TV8 ekranları sezona bomba gibi hazırlandığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Herkesin merak ile beklediği Tuzak dizisine ilişkin çalışmalar devam ederken, kanalın yeni sezonda tek bir dizi ile değil, üç diziyle birden seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. Oldukça iddialı yapımlar ile sezona giriş yapmaya hazırlanan TV8 ekranlarının dizileri TV yazarı Sina Koloğlu’nun araştırmalarıyla ortaya çıktı. Peki, TV8 ekranlarının yeni dizileri neler? TV8 ekranları bu sezon hangi dizileri yayına sokacak? TV8 ekranlarının yeni sezon yapımları hangisi? İşte, detaylar…

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23 Ağu 2022 - 14:33 - Magazin

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