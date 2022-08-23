Pınar Altuğ’dan Bomba Açıklama! Fakirin Halinden Kimse Anlamak Nedir Bilmiyor; Dedikleri Linç Üzerine Linç Yedirdi! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile tatile çıktığını duyuran Pınar Altuğ Atacan’dan bir tatil pozu daha geldi. Şimdiye dek fit görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturan Pınar Altuğ Atacan, bu kez tatil paylaşımı ile eleştirilerin hedefine oturdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile tatile çıktığını duyuran Pınar Altuğ Atacan’dan bir tatil pozu daha geldi. Şimdiye dek fit görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturan Pınar Altuğ Atacan, bu kez tatil paylaşımı ile eleştirilerin hedefine oturdu. O eleştirilerden birine verdiği yanıtla ise, Pınar Altuğ Atacan herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Pınar Altuğ Atacan ne paylaştı? Pınar Altuğ Atacan neden eleştirildi? Pınar Altuğ Atacan eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 14:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.