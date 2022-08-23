Pınar Altuğ’dan Bomba Açıklama! Fakirin Halinden Kimse Anlamak Nedir Bilmiyor; Dedikleri Linç Üzerine Linç Yedirdi! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile tatile çıktığını duyuran Pınar Altuğ Atacan’dan bir tatil pozu daha geldi. Şimdiye dek fit görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturan Pınar Altuğ Atacan, bu kez tatil paylaşımı ile eleştirilerin hedefine oturdu. O eleştirilerden birine verdiği yanıtla ise, Pınar Altuğ Atacan herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Pınar Altuğ Atacan ne paylaştı? Pınar Altuğ Atacan neden eleştirildi? Pınar Altuğ Atacan eleştirilere ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

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