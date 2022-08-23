Cansu Dere’den Camdaki Kız Bombası! Nalan Şimdi Hapı Yuttu, Dertlerden Dert Beğenecek! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yandın Nalan!”
En son olarak Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Cansu Dere’nin Camdaki Kız dizisine giriş yaptığı gündeme bomba gibi düştü. Sert karakteriyle Nalan’a Feride’yi aratmayacak olan Cansu Dere, Nalan’a adeta dertlerden dert beğendirecek! İşte milyonlara “Yandın Nalan” dedirten o olay…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin çekimleri yavaş yavaş başlamıştı. Yeni sezonda nelerin olacağı büyük bir merak konusu olurken; Cansu Dere bombası ise sosyal medyayı salladı! Oldukça sert ve karakterle seyircinin ödünü patlatacak olan Cansu Dere, ortalığı kasıp kavuracak! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.