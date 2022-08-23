- 23 Ağu 2022 - 14:54 G: 23 Ağu 2022 - 15:03

Cansu Dere’den Camdaki Kız Bombası! Nalan Şimdi Hapı Yuttu, Dertlerden Dert Beğenecek! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yandın Nalan!”

En son olarak Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Cansu Dere’nin Camdaki Kız dizisine giriş yaptığı gündeme bomba gibi düştü. Sert karakteriyle Nalan’a Feride’yi aratmayacak olan Cansu Dere, Nalan’a adeta dertlerden dert beğendirecek! İşte milyonlara “Yandın Nalan” dedirten o olay…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin çekimleri yavaş yavaş başlamıştı. Yeni sezonda nelerin olacağı büyük bir merak konusu olurken; Cansu Dere bombası ise sosyal medyayı salladı! Oldukça sert ve karakterle seyircinin ödünü patlatacak olan Cansu Dere, ortalığı kasıp kavuracak! İşte merak edilenler…

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23 Ağu 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

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