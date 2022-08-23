Yaprak Dökümü’nün Mithat’ı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Yapılacak Yorum Kalmadı! Kimse Tanıyamıyor…

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Son rol aldığı İçimizden Biri isimli dizinin ardından ekranlardan uzaklaşan Mustafa Avkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile odak noktası haline geldi. Mustafa Avkıran’ın Yaprak Dökümü’ndeki halini hatırlayanlar ünlü oyuncunun geçirdiği değişime inanamadı! Peki, Mustafa Avkıran, ne paylaştı? Mustafa Avkıran’ın son hali nasıl? Mustafa Avkıran’ın değişimine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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