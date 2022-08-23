Yaprak Dökümü’nün Mithat’ı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Yapılacak Yorum Kalmadı! Kimse Tanıyamıyor…
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Son rol aldığı İçimizden Biri isimli dizinin ardından ekranlardan uzaklaşan Mustafa Avkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile odak noktası haline geldi. İşte Mustafa Avkıran'dan son detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Son rol aldığı İçimizden Biri isimli dizinin ardından ekranlardan uzaklaşan Mustafa Avkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile odak noktası haline geldi. Mustafa Avkıran’ın Yaprak Dökümü’ndeki halini hatırlayanlar ünlü oyuncunun geçirdiği değişime inanamadı! Peki, Mustafa Avkıran, ne paylaştı? Mustafa Avkıran’ın son hali nasıl? Mustafa Avkıran’ın değişimine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.