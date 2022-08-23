Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci Birbirine Girdi! Gökhan Çıra Her Şeyi Tek Açıklayınca; Ciğerci Çileden Çıktı! “Bu Kadarı da Pes!”
16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz günlerde peş peşe ayrılık haberi gelmişti. Adli tatilin bitmesini bekleyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, bu kez bambaşka bir olay ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz gün bir paylaşım Gökhan Çıra’nın Selin Ciğerci’yi hedef aldığı öne sürüldü. İşte ikilinin arasında geçen son olaylar ve detaylar...
16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz günlerde peş peşe ayrılık haberi gelmişti. Adli tatilin bitmesini bekleyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, bu kez bambaşka bir olay ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz gün bir paylaşım Gökhan Çıra’nın Selin Ciğerci’yi hedef aldığı öne sürüldü! Peki, Gökhan Çıra ne paylaştı? Gökhan Çıra neden Selin Ciğerci’yi hedef aldı? Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ne zaman boşanıyor, boşandı mı? İşte detaylar…
23 Ağu 2022 - 15:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.