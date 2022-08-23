Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci Birbirine Girdi! Gökhan Çıra Her Şeyi Tek Açıklayınca; Ciğerci Çileden Çıktı! “Bu Kadarı da Pes!”

16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz günlerde peş peşe ayrılık haberi gelmişti. Adli tatilin bitmesini bekleyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, bu kez bambaşka bir olay ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz gün bir paylaşım Gökhan Çıra’nın Selin Ciğerci’yi hedef aldığı öne sürüldü! Peki, Gökhan Çıra ne paylaştı? Gökhan Çıra neden Selin Ciğerci’yi hedef aldı? Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ne zaman boşanıyor, boşandı mı? İşte detaylar…