Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezon hazırlıklarına başlamışken; dizinin oyuncuları da sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. O isimlerden biri olan ve Gönül Dağı dizisinde Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesin dikkatini çeken Nazlı Pınar Kaya’nın o pozlarına gelen yorumlar ise, oldukça şaşırtıcıydı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Cemile’si Nazlı Pınar Kaya ne paylaştı? Nazlı Pınar Kaya nasıl bir paylaşım yaptı? Nazlı Pınar Kaya’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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