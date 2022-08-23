Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezon hazırlıklarına başlamışken; dizinin oyuncuları da sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. O isimlerden biri olan ve Gönül Dağı dizisinde Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım ile magazin dünyasında getiren Kaya ile ilgili detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezon hazırlıklarına başlamışken; dizinin oyuncuları da sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. O isimlerden biri olan ve Gönül Dağı dizisinde Cemile’yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesin dikkatini çeken Nazlı Pınar Kaya’nın o pozlarına gelen yorumlar ise, oldukça şaşırtıcıydı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Cemile’si Nazlı Pınar Kaya ne paylaştı? Nazlı Pınar Kaya nasıl bir paylaşım yaptı? Nazlı Pınar Kaya’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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23 Ağu 2022 - 15:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.