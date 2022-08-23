Şeflerin Yeni Gözdesi Ankara Tava! Lezzetiyle Nam Salan Ankara Tava Nasıl Yapılır? Ankara Tava Malzemeleri Nelerdir? En İyi Ankara Tava İçin Hangi Püf Noktalar Bilmek Gerekir?

Yüzyıllardan beri süre gelen Türk Mutfağını oluşturan ve yöreden yöreye değişen lezzetli binlerce yemek bulunmakta. Bu yemeklerden biri olan Ankara Tava ise saklı kalmış lezzetler arasında yer alıyordu. Ancak şefler tarafından keşfedilen Ankara Tava son yıllarda en popüler yemeklerden biri haline gelmiş durumda. İç Anadolu ve Ankara yöresine ait olan bu yemek, yüksek protein ve karbonhidrat değerleri ile hem lezzetli hem de besleyici bir yapıya sahip. Temel olarak arpa şehriye ve incik etinden yapılan bu yemeği ise pratik ve lezzetli bir şekilde restoran veya lokantalara gitmeden evinizde yapmanız mümkün. İşte popüler Ankara Tava yemeği.

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