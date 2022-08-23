- 23 Ağu 2022 - 15:35

Şeflerin Yeni Gözdesi Ankara Tava! Lezzetiyle Nam Salan Ankara Tava Nasıl Yapılır? Ankara Tava Malzemeleri Nelerdir? En İyi Ankara Tava İçin Hangi Püf Noktalar Bilmek Gerekir?

Son zamanlarda en popüler yemekler arasında yer alan Ankara Tava’yı bir kere tadanlar tadını unutamıyor. İşte şeflerin önemli tavsiyeleri ile hazırladığımız en iyi Ankara Tava yapımı tarifi.

Yüzyıllardan beri süre gelen Türk Mutfağını oluşturan ve yöreden yöreye değişen lezzetli binlerce yemek bulunmakta. Bu yemeklerden biri olan Ankara Tava ise saklı kalmış lezzetler arasında yer alıyordu. Ancak şefler tarafından keşfedilen Ankara Tava son yıllarda en popüler yemeklerden biri haline gelmiş durumda. İç Anadolu ve Ankara yöresine ait olan bu yemek, yüksek protein ve karbonhidrat değerleri ile hem lezzetli hem de besleyici bir yapıya sahip. Temel olarak arpa şehriye ve incik etinden yapılan bu yemeği ise pratik ve lezzetli bir şekilde restoran veya lokantalara gitmeden evinizde yapmanız mümkün. İşte popüler Ankara Tava yemeği.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

23 Ağu 2022 - 15:35 - Yaşam

# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir? mask
MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir?
Evde Kefir Nasıl Yapılır? Sıfırdan kefir mayası nasıl yapılır İşte Kefirin Faydaları Kefir Yapımı Tarifi... mask
Evde Kefir Nasıl Yapılır? Sıfırdan kefir mayası nasıl yapılır İşte Kefirin Faydaları Kefir Yapımı Tarifi...
Ekmekleriniz Bayatlıyorsa Sakın Çöpe Atmayın! Bu Tarifle Gözünüzde Karnınızda Doyacak; Sadece 10 Dakikada Yapılıyor… Ekmek Bayatlasın Diye Dua Edeceksiniz! mask
Ekmekleriniz Bayatlıyorsa Sakın Çöpe Atmayın! Bu Tarifle Gözünüzde Karnınızda Doyacak; Sadece 10 Dakikada Yapılıyor… Ekmek Bayatlasın Diye Dua Edeceksiniz!
Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak! mask
Puf Puf Kabaran Asla Bayatlamayan Poğaça Tarifini Pastaneler Araştırıyor! Mutfağınız Bu Kokusuyla İnleyecek! Kaynananız Çekine Çekine Tarif Soracak!
Makarnayı Bir Kez Böyle Yapan Müptelası Oluyor! İtalyanlar Elinize Su Dökemez Hale Gelecek; Danilo Zanna Bile Tabak Tabak Yer! Sadece 10 Dakikada… mask
Makarnayı Bir Kez Böyle Yapan Müptelası Oluyor! İtalyanlar Elinize Su Dökemez Hale Gelecek; Danilo Zanna Bile Tabak Tabak Yer! Sadece 10 Dakikada…
Kabak Sevmeyenler Bile Bu Tarifle Tutkunu Olacaklar! Peygamberler Yemeği Kabağa Resmen Güncelleme Geldi! Böylesini Ne Yediniz, Ne Tattınız… mask
Kabak Sevmeyenler Bile Bu Tarifle Tutkunu Olacaklar! Peygamberler Yemeği Kabağa Resmen Güncelleme Geldi! Böylesini Ne Yediniz, Ne Tattınız…
Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor… mask
Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor…
Bayram Günü Hastanelerde Rezil Olmayın! Doktorlardan Bomba Açıklama Geldi; Eti Böyle Tüketirseniz Hayatınızın Hatasını Yaparsınız… mask
Bayram Günü Hastanelerde Rezil Olmayın! Doktorlardan Bomba Açıklama Geldi; Eti Böyle Tüketirseniz Hayatınızın Hatasını Yaparsınız…
Kurban Etiyle Yapabileceğiniz En İyi Yemek Ortaya Çıktı! Masterchef Mehmet Şef Bile Parmaklarını Yiyecek! Sadece 10 Dakikada Hazırlanıyor… mask
Kurban Etiyle Yapabileceğiniz En İyi Yemek Ortaya Çıktı! Masterchef Mehmet Şef Bile Parmaklarını Yiyecek! Sadece 10 Dakikada Hazırlanıyor…
Kurban Bayramı’nda Tatlı Yapacakların Dikkatine! Misafirleriniz Tarifi Almak İçin Yalvaracak! Elitiniz, Kaynananız, Görümceniz Şok Olacak! mask
Kurban Bayramı’nda Tatlı Yapacakların Dikkatine! Misafirleriniz Tarifi Almak İçin Yalvaracak! Elitiniz, Kaynananız, Görümceniz Şok Olacak!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Adalet Personeline 25 Bin TL Promosyon... mask
Adalet Personeline 25 Bin TL Promosyon...
MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir? mask
MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir?
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde!
Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir? mask
Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı! mask
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı!
Başkent Granfondo Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yaptı... mask
Başkent Granfondo Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yaptı...
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları... mask
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları...
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar mask
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
MİGROS Market Fiyatları Güncelledi! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz! mask
MİGROS Market Fiyatları Güncelledi! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Boşanma Tarihi Ortaya Çıktı! Aileler Devrede; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! Reklam Aşkı Patlak Verdi! mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Boşanma Tarihi Ortaya Çıktı! Aileler Devrede; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! Reklam Aşkı Patlak Verdi!
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci Birbirine Girdi! Gökhan Çıra Her Şeyi Tek Açıklayınca; Ciğerci Çileden Çıktı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci Birbirine Girdi! Gökhan Çıra Her Şeyi Tek Açıklayınca; Ciğerci Çileden Çıktı! “Bu Kadarı da Pes!”
Yaprak Dökümü’nün Mithat’ı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Yapılacak Yorum Kalmadı! Kimse Tanıyamıyor… mask
Yaprak Dökümü’nün Mithat’ı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Yapılacak Yorum Kalmadı! Kimse Tanıyamıyor…
Cansu Dere’den Camdaki Kız Bombası! Nalan Şimdi Hapı Yuttu, Dertlerden Dert Beğenecek! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yandın Nalan!” mask
Cansu Dere’den Camdaki Kız Bombası! Nalan Şimdi Hapı Yuttu, Dertlerden Dert Beğenecek! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yandın Nalan!”
Pınar Altuğ’dan Bomba Açıklama! Fakirin Halinden Kimse Anlamak Nedir Bilmiyor; Dedikleri Linç Üzerine Linç Yedirdi! Neler Oluyor? mask
Pınar Altuğ’dan Bomba Açıklama! Fakirin Halinden Kimse Anlamak Nedir Bilmiyor; Dedikleri Linç Üzerine Linç Yedirdi! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL