Masterchef Yarışmasında İlk Takım Oyunu İfşa Oldu! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Acun Medya’dan 54. İfşa Gelince Ortalık Karıştı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından gelen 54. ifşa ortalığı karıştırdı! İlk takım oyununun kazananı ortaya çıkınca akıllarda “Kırmızı takım mı, Mavi takım mı?” soruları oluştu! Gündemi sallayıp geçen bu ifşanın ardından Acun Medya’nın büyük bir karmaşa içerisine girdiği görüldü! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 18. kişiden oluşan dev kadronun kurulmasının ardından ilk kaptanlık oyunu oynanmıştı. Yağız ve Çağatay ise şeflerin istediği çiböreği en iyi yapan isim olmuştu ve iki isimde bir üst tura yükselmişti. Balık, tavuk ve etin pişme derecesine göre şeflerden puan alan iki isimden kazanan kişi Yağız olmuştu. Yeni bölümde ise kurulan takımlarla ilk oyun oynanacaktı! Peki, hangi takım oyunu kazanan oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.