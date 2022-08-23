Masterchef Yarışmasında İlk Takım Oyunu İfşa Oldu! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Acun Medya’dan 54. İfşa Gelince Ortalık Karıştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 18. kişiden oluşan dev kadronun kurulmasının ardından ilk kaptanlık oyunu oynanmıştı. Yağız ve Çağatay ise şeflerin istediği çiböreği en iyi yapan isim olmuştu ve iki isimde bir üst tura yükselmişti. Balık, tavuk ve etin pişme derecesine göre şeflerden puan alan iki isimden kazanan kişi Yağız olmuştu. Yeni bölümde ise kurulan takımlarla ilk oyun oynanacaktı! Peki, hangi takım oyunu kazanan oldu?

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