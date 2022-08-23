- 23 Ağu 2022 - 19:01

Survivor Panorama Yorumcusu Hakan Hatipoğlu’nun Eşi Alev Alev Yaktı! Arkasına Soğuk Denizi Aldı, Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Vay Fıstık!”

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Survivor’u yorumlamak amacıyla açılan Panorama masasında çok farklı açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu’nun eşi alev alev yaktı! Tekneden bir paylaşımda bulunan Hakan Hatipoğlu’nun eşi, arkasına soğuk denizi alarak güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu! İşte hayranlarından “Vay fıstık” yorumlarını alan Hakan Hatipoğlu’nun o pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2010 yılında ilk kez görünen Hakan Hatipoğlu, Survivor yarışmasında tanıştığı Gizem Hatipoğlu’ya evlenmişti. Survivor All Star 2015 sırasında çocuğunun haberini alan Hakan Hatipoğlu, mutluluktan herkesi ağlatmıştı. Kızları Lila’yı kucaklarına alan Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, aşklarıyla da milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Hakan Hatipoğlu’nun güzeller güzeli eşi Gizem Hatipoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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23 Ağu 2022 - 19:01 Ankara- Yaşam

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