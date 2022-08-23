Survivor Panorama Yorumcusu Hakan Hatipoğlu’nun Eşi Alev Alev Yaktı! Arkasına Soğuk Denizi Aldı, Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Vay Fıstık!”
Tv8 ekranlarının popüler yarışması Survivor’u yorumlamak amacıyla açılan Panorama masasında çok farklı açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu’nun eşi alev alev yaktı! Tekneden bir paylaşımda bulunan Hakan Hatipoğlu’nun eşi, arkasına soğuk denizi alarak güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu! İşte hayranlarından “Vay fıstık” yorumlarını alan Hakan Hatipoğlu’nun o pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2010 yılında ilk kez görünen Hakan Hatipoğlu, Survivor yarışmasında tanıştığı Gizem Hatipoğlu’ya evlenmişti. Survivor All Star 2015 sırasında çocuğunun haberini alan Hakan Hatipoğlu, mutluluktan herkesi ağlatmıştı. Kızları Lila’yı kucaklarına alan Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, aşklarıyla da milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Hakan Hatipoğlu’nun güzeller güzeli eşi Gizem Hatipoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.