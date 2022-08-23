Fahriye Evcen’in Siyah Bikinisi Ortalığı Kasıp Kavurdu! İkiz Bebek Müjdesinden Sonra Paylaşımlara “Alevler” Yağdı! “Annelik Çok Güzelleştirdi!” Hayran Bıraktı…

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden birinci sezon ayrılmıştı. Karan’ın doğumundan sonra uzun bir süre ekranlarda olmayan Fahriye Evcen, yıllar sonra Akça Hatun olarak sevenlerinin karşısına geçmişti ama sadece 27 hafta sevenleriyle buluşmuştu! Daha sonra bir anda tüm bağlarını diziyle koparmıştı ama çok geçmeden Fahriye Evcen’in hamile olduğunun müjdesi ortaya çıkmıştı. Peki, güzel oyuncu Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?

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