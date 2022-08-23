Fahriye Evcen’in Siyah Bikinisi Ortalığı Kasıp Kavurdu! İkiz Bebek Müjdesinden Sonra Paylaşımlara “Alevler” Yağdı! “Annelik Çok Güzelleştirdi!” Hayran Bıraktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in siyah bikinili paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu! İkiz bebek müjdesinden hemen sonra gelen bu paylaşımlara hayranları alev emojleri bıraktı! Hayranlarından “Annelik çok güzelleştirdi” yorumların alan Fahriye Evcen’in muhteşem pozları…
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden birinci sezon ayrılmıştı. Karan’ın doğumundan sonra uzun bir süre ekranlarda olmayan Fahriye Evcen, yıllar sonra Akça Hatun olarak sevenlerinin karşısına geçmişti ama sadece 27 hafta sevenleriyle buluşmuştu! Daha sonra bir anda tüm bağlarını diziyle koparmıştı ama çok geçmeden Fahriye Evcen’in hamile olduğunun müjdesi ortaya çıkmıştı. Peki, güzel oyuncu Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.