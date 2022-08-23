- 23 Ağu 2022 - 19:07 G: 23 Ağu 2022 - 19:15

Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten Diskalifiye Haberi! Acun Ilıcalı “İpini Kesin, Gözüm Görmesin!” Dedi! Yakında Evine Sessiz Sedasız Gönderilir! “Rezillik!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten tüyler ürperten bir diskalifiye haberi geldi! Acun Ilıcalı’nın gözünün yaşına bakmadan “İpini kesin, gözüm görmesin” dediği gündeme bomba gibi düştü! Yakında sessiz sedasız evine gönderilecek olan yarışmacının yaptıkları ise akla hayale sığmıyor! İşte milyonların “Rezillik” dediği o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Mastrerchef’te sezonun ilk takım kaptanlığı oynanmıştı! Tüm yarışmacılar, şeflerin kendilerinden istediği çibörekleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştı ama Çağatay ve Yağız üst tura çıkan isimler olmuştu. Balık, et ve tavuğu şeflerin istediği biçimde hazırlamaya çalışan Yağız ve Çağatay’dan Mavi takım kaptanı Yağız olmuştu! Yeni sezonu heyecanla başlayan yarışmadan bir diskalifiyenin çıktığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Ağu 2022 - 19:07 Ankara- Yaşam

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