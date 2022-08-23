Burcu Özberk’ten Üstsüz Şok Paylaşım! “Hiç Utanma, Arlanma Kalmadı!” Şezlongun Üzerinde Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Tepkiler Arka Arkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’ten gelen üstsüz şok paylaşım geldi! Takipçilerinden linç üzerine linç yiyen Burcu Özberk’e birçok kişi “Hiç utanma, arlanma kalmadı” yorumlarında bulundular! Şezlong üzerinden paylaşım yapan Burcu Özberk, sosyal medyayı bu haliyle salladı çünkü birçok kişi Burcu Özberk’i çıplak sandı! İşte merak edilenler…
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, diziden hemen sonra Bali tatiline çıkmış ve uzun bir tatil yapmıştı. Bali tatilinden sonra Türkiye’de tatil yapan Burcu Özberk, uzun bir süre çalışmak istemediğini açıklamıştı. Hayranlarını bu isteğiyle şoka sokan Burcu Özberk’in daha sonra Murat Boz’la kamera karşısına geçeceği ortaya çıkmıştı. Yeni projesinin hazırlıkları başlamadan hemen önce tatilinin son demlerini yaşayan Burcu Özberk’in üstsüz paylaşımı bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.