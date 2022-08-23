Burcu Özberk’ten Üstsüz Şok Paylaşım! “Hiç Utanma, Arlanma Kalmadı!” Şezlongun Üzerinde Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Tepkiler Arka Arkaya…

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, diziden hemen sonra Bali tatiline çıkmış ve uzun bir tatil yapmıştı. Bali tatilinden sonra Türkiye’de tatil yapan Burcu Özberk, uzun bir süre çalışmak istemediğini açıklamıştı. Hayranlarını bu isteğiyle şoka sokan Burcu Özberk’in daha sonra Murat Boz’la kamera karşısına geçeceği ortaya çıkmıştı. Yeni projesinin hazırlıkları başlamadan hemen önce tatilinin son demlerini yaşayan Burcu Özberk’in üstsüz paylaşımı bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…

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