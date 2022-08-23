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23 Ağu 2022 - 21:35

Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?

Masterchef yarışmasında jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın cimri olduğuna dair yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Elemanına zam vermemek için şekilden şekle giren Danilo Zanna, sosyal medyanın diline “Kötü patron” olarak düştü! Birçok kişi ise Danilo Zanna’ya tepkide bulunarak; “Yazıklar olsun” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…