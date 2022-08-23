- 23 Ağu 2022 - 21:35

Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?

Masterchef yarışmasında jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın cimri olduğuna dair yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Elemanına zam vermemek için şekilden şekle giren Danilo Zanna, sosyal medyanın diline “Kötü patron” olarak düştü! Birçok kişi ise Danilo Zanna’ya tepkide bulunarak; “Yazıklar olsun” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 yılında çok başarılı bir isim olan Safanur Bol, Danilo Zanna’nın gözünden kaçmamıştı. Yeni açtığı restorana ziyaret için giden Safanur Bol, Danilo Zanna’nın iş teklifini kabul etmişti. Uzun bir süredir Danilo Zanna’yla çalışan Safanur Bol’un zam istemi sonrasında yaşananlar şok etti!

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23 Ağu 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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