- 23 Ağu 2022 - 21:41

Carrefoursa'da İndirim Tufanı Başladı! Çay, Şeker ve Un Fiyatları Yerle Bir Oldu! Hepsi 29 TL, 36 TL, 42 TL’ye Satılıyor! Görenler 3’er 5’er Tane Satın Alıyor!

Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan Carrefoursa market dev indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu seferde çay, şeker ve un fiyatlarını indiren Carrefoursa zirveye oynamaya devam ediyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli çay, şeker ve un fiyatları.

Son zamanlarda market reyonlarındaki ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına inat Carrefoursa, en çok tüketilen ürünlerden olan çay, şeker ve unlarda indirime gitti. İşte indirimli ürünlerin listesi.

Lipton Yellow Label Dökme Çay 1 kg: 70,95 TL

Lipton Earl Grey Dökme Çay 1 kg: 84,90 TL

Ofçay Tiryakisine Dökme Siyah Çay 1kg: 61,50 TL

Çaykur Tirebolu Dökme Çay 500 gram: 53,90 TL

Ofçay Hazine Dökme Siyah Çay 500 gram: 36,90 TL

Lipton Earl Grey Dökme Çay 500 gram: 47,90 TL

Çaykur Çay Çiçeği 500 gram: 46,50 TL

Ofçay Efsane Dökme Siyah Çay 1 kg: 62,90 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

23 Ağu 2022 - 21:41 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları... mask
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları...
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar mask
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
MİGROS Market Fiyatları Güncelledi! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz! mask
MİGROS Market Fiyatları Güncelledi! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz!
Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Ayçiçek Yağı 99,90 TL ve 69,90 TL... Şeker, Makarna, Pirinç, Un Fiyatları Düştü! İşte Carrefoursa 23 Ağustos Aktüel Ürün Fiyatları... mask
Carrefoursa Market’ten Bomba Hareket! Ayçiçek Yağı 99,90 TL ve 69,90 TL... Şeker, Makarna, Pirinç, Un Fiyatları Düştü! İşte Carrefoursa 23 Ağustos Aktüel Ürün Fiyatları...
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Makarna, Salça, Deterjan Fiyatları Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalıyor! Bu İndirimi Kaçıran Çok Üzülür! mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Makarna, Salça, Deterjan Fiyatları Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalıyor! Bu İndirimi Kaçıran Çok Üzülür!
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi... mask
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi...
A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi! mask
A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi!
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü! mask
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü!
Tarım Kredi Market'te İndirim Çılgınlığı! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker, Bulgur, Salça Tavuk, Pirinç, Mercimek ve Nohut Fiyatları Düştü! Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! mask
Tarım Kredi Market'te İndirim Çılgınlığı! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker, Bulgur, Salça Tavuk, Pirinç, Mercimek ve Nohut Fiyatları Düştü! Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Adalet Personeline 25 Bin TL Promosyon... mask
Adalet Personeline 25 Bin TL Promosyon...
Başkent Granfondo Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yaptı... mask
Başkent Granfondo Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yaptı...
Bakanı Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı! mask
Bakanı Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı!
Ankara Tava Nasıl Yapılır? MasterChef Ankara Tava Tarifi Nedir? En İyi Ankara Tava İçin Hangi Püf Noktalar Bilmek Gerekir? mask
Ankara Tava Nasıl Yapılır? MasterChef Ankara Tava Tarifi Nedir? En İyi Ankara Tava İçin Hangi Püf Noktalar Bilmek Gerekir?
MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir? mask
MasterCheff Mehmet Şef’in Bile Sır Gibi Sakladığı Çökertme Kebabı Tarifi! En Lezzetli Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nelerdir?
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! BİM, ŞOK ve A101 Tir Tir Titriyor; Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat, Zeytin… Fiyatlar Diplerde!
Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir? mask
Salgın Hastalıklara Bir Yenisi Daha Eklendi! Domates Gribi! Domates Gribi Nedir? Domates Gribi Belirtileri Nelerdir? Bulaşıcı Mı? Tedavisi Nedir?
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları... mask
A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları...
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar mask
BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden… mask
Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden…
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer…  mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer… 
Bakanı Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı! mask
Bakanı Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı!
Saçları ve Teni En Güzel Kokan Burçlar Belli Oldu! Başınız Dönebilir! İşte Kokusuyla Etkisi Altına Alan O Burçlar... mask
Saçları ve Teni En Güzel Kokan Burçlar Belli Oldu! Başınız Dönebilir! İşte Kokusuyla Etkisi Altına Alan O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL