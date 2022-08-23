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23 Ağu 2022 - 21:41

Carrefoursa'da İndirim Tufanı Başladı! Çay, Şeker ve Un Fiyatları Yerle Bir Oldu! Hepsi 29 TL, 36 TL, 42 TL’ye Satılıyor! Görenler 3’er 5’er Tane Satın Alıyor!

Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan Carrefoursa market dev indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu seferde çay, şeker ve un fiyatlarını indiren Carrefoursa zirveye oynamaya devam ediyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli çay, şeker ve un fiyatları.