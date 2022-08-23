Carrefoursa'da İndirim Tufanı Başladı! Çay, Şeker ve Un Fiyatları Yerle Bir Oldu! Hepsi 29 TL, 36 TL, 42 TL’ye Satılıyor! Görenler 3’er 5’er Tane Satın Alıyor!
Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan Carrefoursa market dev indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu seferde çay, şeker ve un fiyatlarını indiren Carrefoursa zirveye oynamaya devam ediyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli çay, şeker ve un fiyatları.
Son zamanlarda market reyonlarındaki ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına inat Carrefoursa, en çok tüketilen ürünlerden olan çay, şeker ve unlarda indirime gitti. İşte indirimli ürünlerin listesi.
Lipton Yellow Label Dökme Çay 1 kg: 70,95 TL
Lipton Earl Grey Dökme Çay 1 kg: 84,90 TL
Ofçay Tiryakisine Dökme Siyah Çay 1kg: 61,50 TL
Çaykur Tirebolu Dökme Çay 500 gram: 53,90 TL
Ofçay Hazine Dökme Siyah Çay 500 gram: 36,90 TL
Lipton Earl Grey Dökme Çay 500 gram: 47,90 TL
Çaykur Çay Çiçeği 500 gram: 46,50 TL
Ofçay Efsane Dökme Siyah Çay 1 kg: 62,90 TL
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23 Ağu 2022 - 21:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.