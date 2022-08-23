Müge Anlı’nın “Biricik Annesi” Deniliyordu; Her Şey İfşa Edildi! Meğer O Görüntülerdeki Kişi… Milyonlar Hop İnip Hop Kalktı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en beğenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın annesi olduğu isim milyonları şok etmişti. “Biricik annesi” olarak anılan ismin bambaşka bir kişi çıkması ağızların açık kalmasına neden oldu! Milyonları hop indirip hop kaldıran bu olay sonrasında o görüntülerdeki ismin kim olduğu merak konusu oldu! İşte merak edilenler…
Programında ele aldığı konularla sık sık gündeme gelen Müge Anlı, milyonların yaralarına merhem oluyordu. Kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetleri çözerek, seyircileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, yeni sezon için çalışmalara yavaş yavaş başlamıştı. 29 Ağustos itibariyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı’nın annesi olduğu isim hakkında bomba gerçek ifşa edildi! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.