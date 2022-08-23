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23 Ağu 2022 - 21:37

Müge Anlı’nın “Biricik Annesi” Deniliyordu; Her Şey İfşa Edildi! Meğer O Görüntülerdeki Kişi… Milyonlar Hop İnip Hop Kalktı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en beğenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın annesi olduğu isim milyonları şok etmişti. “Biricik annesi” olarak anılan ismin bambaşka bir kişi çıkması ağızların açık kalmasına neden oldu! Milyonları hop indirip hop kaldıran bu olay sonrasında o görüntülerdeki ismin kim olduğu merak konusu oldu! İşte merak edilenler…