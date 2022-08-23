- 23 Ağu 2022 - 22:25 G: 23 Ağu 2022 - 22:37

Masterchef Fatma Nur Şeflere Yaka Silktiriyor! Artık Herkes Son Raddesinde; Yenilir Yutulur Gibi Değil! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanlar kaynamaya başladı! Fatma Nur’un şeflere yaka silktirmesinin yanı sıra; artık yarışmacılara da kök söktürmesi gözlerden kaçmadı! Yaptıklarını yenilir yutulur cinsten bulmayan seyirci, tepkisini ortaya koydu! Masterchef yarışmacısı olan Fatma Nur öyle bir şey yaptı ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk kaptanlık oyununu kazanan isim Yağız olmuştu. Çağatay’la girmiş olduğu kıyasıya mücadelede tüm marifetlerini gösteren Yağız, herkesi şaşırtmıştı. Karşı takımın kaptanı olması için Serpilay’ı seçen Yağız, ısrarla Fatma Nur’u takımına almamıştı. Fatma Nur ise zorunlu olarak Kırmızı takıma girmişti. Peki, Fatma Nur bu kez ne yaptı?

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23 Ağu 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

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