Masterchef Fatma Nur Şeflere Yaka Silktiriyor! Artık Herkes Son Raddesinde; Yenilir Yutulur Gibi Değil! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanlar kaynamaya başladı! Fatma Nur’un şeflere yaka silktirmesinin yanı sıra; artık yarışmacılara da kök söktürmesi gözlerden kaçmadı! Yaptıklarını yenilir yutulur cinsten bulmayan seyirci, tepkisini ortaya koydu! Masterchef yarışmacısı olan Fatma Nur öyle bir şey yaptı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk kaptanlık oyununu kazanan isim Yağız olmuştu. Çağatay’la girmiş olduğu kıyasıya mücadelede tüm marifetlerini gösteren Yağız, herkesi şaşırtmıştı. Karşı takımın kaptanı olması için Serpilay’ı seçen Yağız, ısrarla Fatma Nur’u takımına almamıştı. Fatma Nur ise zorunlu olarak Kırmızı takıma girmişti. Peki, Fatma Nur bu kez ne yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.