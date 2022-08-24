- 24 Ağu 2022 - 00:10 G: 24 Ağu 2022 - 00:11

50'lik Defne Samyeli Yatakta İç Çamaşırlarıyla Çikolata Paylaşımı Yaptı! Genç Kızlar Şoka Girdi! ” Onu Böyle Hiç Görmediniz…

Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan Defne Samyeli, yatakta iç çamaşırıyla öyle bir paylaşımda bulundu ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırdı! Hayranlarından tepki alan Defne Samyeli’nin bu halleri sonrasında birçok kişi “Sen nasıl 50 yaşındasın” yorumlar yapıldı! İşte yürekleri yerinden çıkaran Defne Samyeli’nin o paylaşımı…

En son olarak Sol Yanım isimli dizide yer alan Defne Samyeli, Sol Yanım dizisinden sonra ekranlara küsmüştü. Camdaki Kız dizisinde Cana karakteri için güzel oyuncuya gitmişti ama Defne Samyeli, başrol olarak yer almayacağı hiçbir dizide olmayacağını dile getirmişti. Sahnelerin tozunu dumanına katan Defne Samyeli, yeni şarkısını da çıkarmıştı. Başarılı isim Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilenler…

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24 Ağu 2022 - 00:10 Ankara- Yaşam

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