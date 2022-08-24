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24 Ağu 2022 - 00:10

50'lik Defne Samyeli Yatakta İç Çamaşırlarıyla Çikolata Paylaşımı Yaptı! Genç Kızlar Şoka Girdi! ” Onu Böyle Hiç Görmediniz…

Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan Defne Samyeli, yatakta iç çamaşırıyla öyle bir paylaşımda bulundu ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırdı! Hayranlarından tepki alan Defne Samyeli’nin bu halleri sonrasında birçok kişi “Sen nasıl 50 yaşındasın” yorumlar yapıldı! İşte yürekleri yerinden çıkaran Defne Samyeli’nin o paylaşımı…