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23 Ağu 2022 - 23:29

Demet Özdemir “Aldatılma” Haberlerine Balyoz Darbesini İndirdi! Düğüne Günler Kala… Oğuzhan Koç’un Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e sabah saatlerinde büyük bir şok yaşanmıştı! Aldatma haberleriyle gündeme bomba gibi düşen isim, düğüne günler kala öyle bir hamlede bulundu ki, Oğuzhan Koç’un eli resmen ayağına dolandı! Peki, neler oluyor?