Demet Özdemir “Aldatılma” Haberlerine Balyoz Darbesini İndirdi! Düğüne Günler Kala… Oğuzhan Koç’un Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e sabah saatlerinde büyük bir şok yaşanmıştı! Aldatma haberleriyle gündeme bomba gibi düşen isim, düğüne günler kala öyle bir hamlede bulundu ki, Oğuzhan Koç’un eli resmen ayağına dolandı! Peki, neler oluyor?
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Haziran ayının son günlerinde Oğuzhan Koç’la isteme ve nişan töreni yapmıştı. Düğününe sadece birkaç gün kala ortaya çıkan aldatma iddiaları, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’a gözleri çevirmişti. Demet Özdemir’den gelen ataksa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.