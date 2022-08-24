- 24 Ağu 2022 - 23:22 G: 24 Ağu 2022 - 23:24

ABD Ankara Büyükelçiliği Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Yeni ABD Ankara Büyükelçiliği Söğütözü Adresi, Telefon Numaraları ve Yol Tarifi 2022

Bir süredir taşınacağı ile gündeme gelen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bugün itibariyle taşınma işlemlerine başlıyor. Hafta başında yeni binası ile hizmet vermeye başlayacak olan ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni adresi ve telefon numarası da ortaya çıkmış bulunuyor. Sizde vize tartışmaları sürerken ABD Ankara Büyükelçiliği ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Bir süredir taşınacağı ile gündeme gelen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bugün itibariyle taşınma işlemlerine başlıyor. Hafta başında yeni binası ile hizmet vermeye başlayacak olan ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni adresi ve telefon numarası da ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, ABD Ankara Büyükelçiliği taşındı mı? ABD Ankara Büyükelçiliği nerede, nasıl gidilir? İşte ABD Ankara Büyükelçiliği adresi, telefon numaraları ve yol tarifi…

ABD Ankara Büyükelçiliği Nerede, Nasıl Gidilir?

Arazi ve inşaat tartışmalarının ardından inşaatının tamamlanmasıyla birlikte yeni binasında hizmet vermeye başlamış olan ABD Ankara Büyükelçiliği, pazartesi gününden itibaren “1480 Sokak No:1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya” adresinde hizmet vereceğini duyurdu.

ABD Ankara Büyükelçiliği Nerede, Nasıl Gidilir?

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24 Ağu 2022 - 23:22 - Gündem

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